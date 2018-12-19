Маск протестував перший готовий тунель Boring Company: фото

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Тунель Boring Company
Тунель Boring Company / Фото з соцмереж

Ілон Маск оприлюднив фото першого вже готового тунелю своєї компанії Boring Company. Тунель пролягає під штаб-квартирою SpaceX в Хоторне, Каліфорнія.

Фото підприємець опублікував у своєму Twitter.

Тунель має ширину 4,3 метра та тягнеться на 2,3 км. На його будівництво витратили близько 10 мільйонів доларів. Як повідомив Маск, подібні тунелі можна будувати у кілька шарів, формуючи таку собі 3D мережу підземних магістралей.

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Тунелі розроблені для автомобілів, які будуть мати спеціальний набір знімних коліс. Щогодини через тунель може проїхати 4 тисячі авто. Швидкість в тунелі може перевищувати 240 км/год.

Маск також показав модель Tesla Model X із змінними колесами, яка була розміщена у тунелі.

Цим тунелем вже проїхались кілька людей, зокрема один журналіст, щоправда останньому поїздка не дуже сподобалась, бо його «захитало». Та Маск запевнив, що з часом система буде працювати "гладко, як скло".

Що таке Boring Company? Ця компанія займається розробкою транспортної мережі з підземних тунелів. Таким чином розробники хочуть вирішити проблему із переповненістю на дорогах та заторами. На проект тунелів компанія вже залучила 113 мільйонів доларів інвестицій.

Теги: Tesla Ілон Маск Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
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