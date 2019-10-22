Марсохід Curiosity передав на Землю своє чергове селфі: фото

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Марсохід Curiosity
Марсохід Curiosity / futurum.today

На поверхню Марса вивчають два космічні апарати – InSight та Curiosity. Останній кілька днів тому зробив "селфі" та передав знімок на Землю.

Знімок розмістили на порталі flickr.com.

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Цей знімок марсохід Curiosity зробив 12 жовтня. Фото апарат NASA зробив за допомогою камери на маніпуляторі.

Що відомо про Curiosity? Марсохід вже 8 років досліджує Червону планету. Його відправили із Землі 26 листопада 2011 року на ракеті Atlas V 541. На поверхні Марсу він осів у серпня 2012 року. Ровер проїхав вже понад 21 км і надіслав на Землю 610 тисяч знімків.

У вересні 2018 року у марсохода виникли технічні проблеми, тож його місія була під загрозою. Та вже в листопаді він відновив свою роботу.

Нове селфі Curiosity

Нове селфі Curiosity

Місія. Одне із завдань Curiosity – дослідження клімату та геології Марса. Зокрема, він збирає дані, щоб вчені зрозуміли чи коли-небудь сприятливі умови навколишнього середовища для існування життя.

Саме цей марсохід передав деякі аналізи проб ґрунту, які підтвердили припущення про те, що на Марсі могла існувати вода. Таким чином вчені можуть краще зрозуміти умови на Червоній планеті та в теорії підготуватись до експансії Марса.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Марс Космос
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