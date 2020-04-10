Маск: "Автопілот Tesla володітиме надлюдськими можливостями"

Глава компанії Tesla – Ілон Маск – розповів, що система автономного управління Tesla за своїми здібностями перевершить звичайного водія. На відміну від людини, автопілот може виконувати 15 маневрів в секунду і ніколи не відволікається.

Про революційні особливості автопілота Tesla Маск розповів у своєму твітері.

До теми Автопілот Tesla навчився розпізнавати сигнали світлофора

Автопілот Tesla

Tesla вперше оголосила про намір розробити повноцінний автопілот в 2016 році, і з тих пір кожен електромобіль випускався з камерами і сенсорами, в очікуванні того дня, коли з їх допомогою можна буде перетнути США від узбережжя до узбережжя. Така поїздка, анонсована Маском на 2017 рік, так і не відбулася. У 2018 він визнав, що мета виявилася складнішою, ніж він припускав. Дедлайн був зміщений на кінець 2019, але й тоді режим Full Self-Driving не був готовий. Команда розробників все ще працює над доробкою автопілота.

Однак, як тільки все буде готово, робомобіль Tesla заткне людину за метафоричний пояс.

Люди водять, використовуючи тільки дві камери на повільному шарнірі і часто відволікаються. У автопілота ж вісім камер, радар, сонар, і він завжди насторожі,

– написав Маск.

Комп'ютери здатні виконувати обчислення з блискавичною швидкістю: "Безумовно, комп'ютер без проблем зробить 144 трильйони операцій в секунду. Це приблизно 15 маневрів управління, прискорення, гальмування в секунду".

Certainly no problem for a 144 trillion operations per second computer to make ~15 steering/acceleration/braking maneuvers per second. That’s a trillion calculations between each output command. — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2020

Маск ще раз підкреслив, що люди водять так собі, а машини, коли візьмуться за справу в повну силу, зможуть зробити дороги дійсно безпечними.

Зараз всі електромобілі компанії оснащені базовою версією системи Autopilot, яка вміє рухатися уздовж смуги, набираючи й скидаючи швидкість при необхідності. За додаткові 7000 доларів можна придбати опціональний пакет Full Self-Driving з трьома ключовими функціями: автоматичне паркування, автоматична зміна смуги і подача машини з парковки.

До слова, раніше у Tesla показали відео, яке демонструє світ "очима" автопілота компанії:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно