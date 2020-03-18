Маск відмовився закривати фабрику Tesla на карантин: компанії можуть загрожувати санкції

Фабрика Tesla у Фрімонті, США, продовжує працювати, попри пряму вказівку влади про закриття через коронавірус всіх підприємств, які не виробляють життєво важливу продукцію. Глава компанії Ілон Маск закликав співробітників не боятися і пообіцяв подати особистий приклад. Влада округу обмірковує можливість застосування санкцій і закрити фабрику примусово.

У понеділок ввечері Маск не підкорився наказу округу Аламеда припинити роботу другорядних підприємств до 7 квітня, щоб сповільнити поширення COVID-19. Згідно з документом, автомобілі не належать до числа життєво необхідних товарів, на відміну від продуктів харчування, бензину або медикаментів, повідомляє Protocol.

Цікаво Model Y відправили першим замовникам: кросовер Tesla надійшов у продаж випереджаючи графік

Реакція Tesla

Маск та інші керівники Tesla бачать ситуацію по-своєму, і вважають свою компанію важливою частиною транспортної та енергетичної системи країни.

Співробітники Tesla напередодні отримали листи з роз'ясненням щодо графіку роботи під час епідемії коронавіруса. В одному з них, адресованому всім працівникам, глава компанії Ілон Маск пише:

Я буду максимально відвертий: якщо ви відчуваєте себе хоч трохи хворими або навіть відчуваєте нездужання, будь ласка, не вважайте, що ви зобов'язані приходити на роботу. Я сам буду на робочому місці, але це я. Абсолютно нормально, якщо ви захочете залишитися вдома з будь-якої причини.

Також Маск запевнив колег, що, наскільки йому відомо, на 16 березня жоден із співробітників Tesla не інфікований COVID-19. У минулому він вже говорив, що не вважає смерть від коронавірусі ймовірнішою ніж загибель у ДТП.

Можливі наслідки для компанії

Порушення указу про карантин вважається дрібним правопорушенням, але правоохоронні органи мають повноваження закрити підприємство примусово. Втім, як заявив представник офісу шерифа округу Рей Келлі, поки в планах такого немає. Влада сподівається на добровільну співпрацю керівництва фабрики.

Тим часом в Україні станом на 18 березня діють карантинні заходи:

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.

Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закриють метро. У маршрутках можна буде перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.

У всіх містах і селах України закривають ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно