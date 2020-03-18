Маск відмовився закривати фабрику Tesla на карантин: компанії можуть загрожувати санкції
Фабрика Tesla у Фрімонті, США, продовжує працювати, попри пряму вказівку влади про закриття через коронавірус всіх підприємств, які не виробляють життєво важливу продукцію. Глава компанії Ілон Маск закликав співробітників не боятися і пообіцяв подати особистий приклад. Влада округу обмірковує можливість застосування санкцій і закрити фабрику примусово.
У понеділок ввечері Маск не підкорився наказу округу Аламеда припинити роботу другорядних підприємств до 7 квітня, щоб сповільнити поширення COVID-19. Згідно з документом, автомобілі не належать до числа життєво необхідних товарів, на відміну від продуктів харчування, бензину або медикаментів, повідомляє Protocol.
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Реакція Tesla
Маск та інші керівники Tesla бачать ситуацію по-своєму, і вважають свою компанію важливою частиною транспортної та енергетичної системи країни.
Співробітники Tesla напередодні отримали листи з роз'ясненням щодо графіку роботи під час епідемії коронавіруса. В одному з них, адресованому всім працівникам, глава компанії Ілон Маск пише:
Я буду максимально відвертий: якщо ви відчуваєте себе хоч трохи хворими або навіть відчуваєте нездужання, будь ласка, не вважайте, що ви зобов'язані приходити на роботу. Я сам буду на робочому місці, але це я. Абсолютно нормально, якщо ви захочете залишитися вдома з будь-якої причини.
Також Маск запевнив колег, що, наскільки йому відомо, на 16 березня жоден із співробітників Tesla не інфікований COVID-19. У минулому він вже говорив, що не вважає смерть від коронавірусі ймовірнішою ніж загибель у ДТП.
Можливі наслідки для компанії
Порушення указу про карантин вважається дрібним правопорушенням, але правоохоронні органи мають повноваження закрити підприємство примусово. Втім, як заявив представник офісу шерифа округу Рей Келлі, поки в планах такого немає. Влада сподівається на добровільну співпрацю керівництва фабрики.
Тим часом в Україні станом на 18 березня діють карантинні заходи:
- В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закриють метро. У маршрутках можна буде перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.
- У всіх містах і селах України закривають ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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