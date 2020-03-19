Маск запропонував виготовляти на заводах Tesla апарати штучної вентиляції легенів

Мільярдер та інженер Ілон Маск заявив, що заводи компанії Tesla готові розпочати виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів, якщо виникне така необхідність через їх нестачу.

Про це гендиректор Tesla написав на своїй сторінці у сервісі мікроблогів Twitter.

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Ми готові виробляти апарати штучної вентиляції легенів, якщо спостерігатиметься їх нестача,

– написав Маск.

Так він відповів одному з підписників на прохання переобладнати фабрику Tesla для виготовлення апаратів для вентиляції.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Маск також додав, що Tesla виготовляє автомобілі зі складними системами, SpaceX робить космічні апарати із системами життєзабезпечення, тому апарати для штучної вентиляції не є складними у виробництві, але не можуть бути вироблені миттєво.

Варто зазначити, що апарати штучної вентиляції легенів є критично важливими в ситуації з коронавірусів. Це – один з ключових елементів у лікуванні людей з COVID-19, що мають важкі ускладнення дихальної системи й потребують госпіталізації.

Раніше Маск відмовився закривати фабрику Tesla у Фрімонті на вимогу влади штату. Він заявив, що в жодного працівника фабрики не зафіксовано коронавірусної інфекції. Поза тим Маск зазначив, що будь-який працівник фабрики може прийняти рішення не йти на роботу, якщо відчуває слабкість чи симптоми ГРВІ.

Також Ілон негативно ставиться до ажіотажу та паніки навколо пандемії і вже неодноразово зазначав, що вона може нанести більше шкоди людям ніж саме захворювання.

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