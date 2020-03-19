24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Маск запропонував виготовляти на заводах Tesla апарати штучної вентиляції легенів

- Читать новость на русском
Ілон Маск / Getty Images

Мільярдер та інженер Ілон Маск заявив, що заводи компанії Tesla готові розпочати виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів, якщо виникне така необхідність через їх нестачу.

Про це гендиректор Tesla написав на своїй сторінці у сервісі мікроблогів Twitter.

Цікаво Model Y відправили першим замовникам: кросовер Tesla надійшов у продаж випереджаючи графік

Ми готові виробляти апарати штучної вентиляції легенів, якщо спостерігатиметься їх нестача,
– написав Маск.

Так він відповів одному з підписників на прохання переобладнати фабрику Tesla для виготовлення апаратів для вентиляції.

Маск також додав, що Tesla виготовляє автомобілі зі складними системами, SpaceX робить космічні апарати із системами життєзабезпечення, тому апарати для штучної вентиляції не є складними у виробництві, але не можуть бути вироблені миттєво.

Варто зазначити, що апарати штучної вентиляції легенів є критично важливими в ситуації з коронавірусів. Це – один з ключових елементів у лікуванні людей з COVID-19, що мають важкі ускладнення дихальної системи й потребують госпіталізації.

  • Раніше Маск відмовився закривати фабрику Tesla у Фрімонті на вимогу влади штату. Він заявив, що в жодного працівника фабрики не зафіксовано коронавірусної інфекції. Поза тим Маск зазначив, що будь-який працівник фабрики може прийняти рішення не йти на роботу, якщо відчуває слабкість чи симптоми ГРВІ.
  • Також Ілон негативно ставиться до ажіотажу та паніки навколо пандемії і вже неодноразово зазначав, що вона може нанести більше шкоди людям ніж саме захворювання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
19 березня
Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно IT-бізнес Ілон Маск
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
19 березня 21:08 Як працює чат-бот та як він допомагає розвивати бізнес
Ірина Полицька
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук