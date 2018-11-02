Масштабна хакерська атака на Facebook: найбільше постраждали українці

Внаслідок хакерської атаки постраждали 257 тисяч акаунтів Facebook. При цьому у 81 тисячах випадків хакерам доступні навіть особисті повідомлення.

Про це повідомляє "Русская служба BBC".

При цьому хакери заявляють, що мають дані про 120 мільйонів користувачів, і готові продати цю інформацію усім охочим за 12 мільйонів доларів. Таким чином вартість одного профілю хакери оцінили у 10 центів.

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Перше повідомлення про викрадення даних з’явилось на форумі Blackhatworld вересня. Там хакери повідомили свої "розцінки" і додали посилання на сайт Fbserver, де була викладена частина даних. Наразі сайт вже недоступний.

Експерти з британської компанії Digital Shadows провели аналіз та з’ясували, що найбільше викрадених профілів належать українцям: 47 тисяч користувачів. Багато постраждалих також живуть в Росії, Великобританії, США, Бразилії тощо.

Приблизно у третини профілів хакери зламали особисті повідомлення. Журналісти поспілкувались з 5 користувачами і ті підтвердили, що повідомлення, якими володіють хакери, достовірні.

Що відомо про сайт Fbserver

Як пишуть журналісти, деякі факти свідчать, що до злому могли мати стосунок люди, пов'язані з Росією. Так, при створенні сайту Fbserver була вказана пошта від російського сервісу Mail.ru. Крім того, у порталу була петербурзька IP-адреса. З Fbserver були пов'язані ще близько 20 ресурсів, частина з яких використовували російські IP-адреси (Москва, Санкт-Петербург або Володимирська область).

Одна з IP-адрес належить російському хостинг-провайдеру King Servers – 6 з 8 адрес, через які йшла атака на сервери Демократичної партії США в 2016 році, також були закріплені за King Servers.

Нагадаємо, у вересні відбулась хакерська атака на соцмережу Facebook, яка зачепила майже 50 мільйонів облікових записів. Ще близько 90 мільйонам користувачів у компанії радять вжити заходів щодо своєї безпеки. Через уразливість системи безпеки Facebook хакери могли перехоплювати записи користувачів і бачити їх найбільш особисту інформацію.

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