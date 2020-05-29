Масштабний збій Vodafone: по всій Україні недоступні дзвінки

Один з найбільших українських мобільних операторів Vodafone попередив українців про проблеми з дзвінками та іншими голосовими послугами в п'ятницю, 29 травня. Абоненти з усієї країни повідомляють про неможливість здійснення дзвінків.

Про проблеми у мережі Vodafone повідомив у своєму фейсбуці, зазначивши, що займається її оперативним вирішенням.

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У чому справа

Невідомо через що стався збій у мережі Vodafone. Оператор зазначив, що проблеми зі зв'язком пов'язані лише з голосовими послугами, інтернет працює без збоїв.

Користувачі в мережі масово жаліються на відсутність можливості здійснювати чи приймати дзвінки.

Коли вирішать проблему

Наразі точно невідомо коли саме вдастся відновити зв'язок. Оператор наголосив, що оперативно займається її вирішенням. 24 канал повідомить одразу, як лише стане відомо, що зв'язок знову доступний.