Mazda відкликає понад 53 тисяч авто через небезпечну програмну помилку

Компанія Mazda подала в Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) США повідомлення про програмний дефект, пов'язаний з безпекою. Його виявили у деяких мо автомобілів Mazda3 2019 модельного року і 2020 модельного року.

В чому полягає дефект

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Помилка в програмі призводить до того, що транспортний засіб може несподівано зупинитися під час руху через ненавмисну активацію автоматичної системи екстреного гальмування Smart Braking System (SBS), повідомили у Mazda.

В чому справа

Причиною дефекту є помилка в програмному забезпеченні SBS, через яку система помилково вважає, що перед автомобілем виявлена ​​перешкода. Щоб уникнути зіткнення або зменшити шкоду від нього система автоматично виконує гальмування, хоча ризику зіткнення в даному випадку немає.

При цьому вона видає повідомлення і попереджувальний звуковий сигнал. Очевидно, що якщо автоматична система екстреного гальмування SBS несподівано активується під час водіння, зростає ризик зіткнення з транспортним засобом, що рухається позаду.

Наразі не було зареєстровано жодного випадку, коли внаслідок описаного дефекту сталися травми або смертельні випадки.

Проблема зачіпає приблизно 35 390 автомобілів Mazda3, проданих в США.

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