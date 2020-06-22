Ми вже неодноразово писали, що у китайської компанії Meizu справи йдуть не надто гладко. У минулому році були чутки, що компанія оголосить про банкрутсво.

Згодом, китайська компанія таки представила новий флагман Meizu 17, чим розвінчала чутки про банкрутство. Та як пише Gizmochina, нових смартфонів від Meizu у 2020 році ми більше не побачимо. Про це сказано на офіційній сторінці компанії у китайській соціальній мережі Weibo.

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Причина

Як пояснили у компанії, новий флагманський смартфон Meizu 17 отримав хороші характеристики та "розумну" ціну. Тож виробник не бачить необхідності випускати нові моделі. Принаймні у 2020 році.

Також у пості Weibo компанія згадала про нововведення операційної системи Flyme OS. Вона нарешті отримає рекламу, але виробник обіцяє. що вона буде "нав’язливою".

Що буде натомість

Загалом, позиція виглядає доволі логічною. Адже ситуація на ринку смартфонів засмучує. Через пандемію коронавірусу ми вже бачимо просідання на ринку. І прогнози експертів невтішні – продаж смартфонів буде й надалі падати.

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Також у Meizu кажуть, що планують зосередити роботу над випуском пристроїв інтернету речей IoT, а також натільну електроніку.

Крім того, виробник вже працює над бездротовими навушниками Meizu POP3, які мають стати кращими, за попередників, але при цьому отримають вищий цінник. Їх мають презентувати в рамках торгового фестивалю Double Eleven, що має відбутись у листопаді 2020 року.