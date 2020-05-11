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Meizu показала павербанк з дисплеєм і швидкою зарядкою

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Unsplash

Разом з новими флагманськими смартфонами Meizu 17/17 Pro китайська компанія представила зовнішній акумулятор на 10 000 мАг. Його відмінні риси – підтримка швидкої зарядки і наявність вбудованого дисплея для відображення різної інформації.

24 канал розібрався в особливостях ґаджета від Meizu.

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Зовнішній вигляд та характеристики

Павербанк виконаний в корпусі білого кольору і оснащений двома портами: USB Type-A і USB Type-C. Обидва працюють як на прийом енергії, так і на віддачу. Підтримуються різні стандарти швидкої зарядки, в тому числі Quick Charge 3.0 і Power Delivery. Максимальна вихідна потужність складає 22,5 Вт.


Павербанк Meizu

Між двома роз'ємами розміщено невеликий дисплей, де відображається рівень заряду акумулятора і вихідна потужність.

Ціна

У Китаї новий акумулятор Meizu буде коштувати близько 24 доларів. Дата початку його продажів поки не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Meizu Ґаджети
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