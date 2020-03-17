Mercedes-Benz представила оновлений електрофургон зі збільшеним запасом ходу: фото

Німецький автовиробник Mercedes-Benz представив новий електричний фургон eVito. Серед особливостей машини – підвищена дальність ходу, збільшена місткість акумуляторів і передові технології. Але головне – це справді серійне авто, яке незабаром вийде на всі великі ринки.

За заявою Mercedes-Benz, новий eVito здатний проїхати на одному заряді до 421 кілометра. Це в два рази більше, ніж можливості поточної версії популярного фургона, зазначає The Vergе.

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Детальніше про новий eVito

У стандартну комплектацію входить зарядка на 50 кВт, але покупці зможуть як опцію придбати зарядку потужністю 110 кВт, що дозволить поповнити акумулятор до 80% менше ніж за 45 хвилин. Фургон оснащений двигуном потужністю 150 кВт, який еквівалентний 204 кінським силам. Все це при вазі машини в 3,5 тонни.

eVito оснащений пневматичною підвіскою, активним гальмом і адаптивним круїз-контролем. У салоні встановлений 7-дюймовий сенсорний екран з підтримкою системи Apple CarPlay. Підключення до фірмових сервісів "Mercedes PRO" здійснюється за допомогою LTE-модему, що дозволяє віддалено відслідковувати стан авто і заряд акумулятора.

Фото фургона eVito

Ціна й дата виходу

Автомобіль повинен стати першим комерційним електрофургоном компанії. Правда, точна дата виходу наразі не відома, як і повна ціна фургона..

До слова, раніше про свої плани почати виробництво електричного фургона оголосила Ford. Батарея нового Transit розрахована на автономну їзду в межах 320 кілометрів.

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