Метеоритний потік Ліріди 2020: коли і де дивитись

Щороку наприкінці квітня ми маємо змогу побачити метеоритний потік Ліріди. Зазвичай цей зорепад триває з 16 по 25 квітня. Його можна побачити і в нічному небі України – головне, щоб погода не підвела.

Це не найяскравіший зорепад у році, але якщо хмар у нічному небі не буде, то метеоритний потік буде видовищним.

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У пік метеоритного дощу можна побачити 15-20 метеорів на годину. Ці уламки, залишені кометою, влітають у земну атмосферу, але більшість згорають там. Хоча наймасивніші з них можуть долітати до поверхні Землі.

Коли можна побачити

Найяскравішим метеоритний потік буде 21 та 22 квітня. Під час його піку який настає за годину до опівночі в небі можна буде побачити до метеорів. Загалом зорепад триватиме до 25 квітня.

Що відомо про зорепад Ліріди

Джерелом цього метеорного потоку є велика кількість пороху та дрібних уламків, залишених кометою C/186 коли вона проходить біля Сонця. Цей потік метеорів називають Ліридами, оскільки радіант (джерело випромінювання) потоку розташовується у сузір'ї Ліри.

Цей зорепад відомий також високою швидкістю метеорів, яка може сягати 49 км/сек, та яскравим іонізаційним трекам, які вони часто залишають за собою. Ще одна причина інтересу до потоку – тривалість його спостережень, що налічує понад 2600 років.

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