Незабаром після релізу великого оновлення Windows 10 компанія Microsoft визнала, що апдейт вийшов проблемним. Розробники опублікували перелік виявлених неполадок, що виникають при розгортанні патча, а також порекомендували деяким користувачам не поспішати з встановленням нової версії – і зробили це оригінальним методом.

Оновлення Windows 10 версії 2004 нещодавно почали розповсюджувати для встановлення. Це оновлення є найбільшим за останній рік та додає нові функції і багато чого цікавого в систему, однак воно вийшло не без недоліків, розповідає Slashgear.

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"Несумісне" обладнання заважає оновленню

З огляду на те, що Windows встановлена ​​на величезній кількості комп'ютерів з різними конфігураціями, поширення оновлень популярної ОС не завжди виявляється вдалим. Щоб попередити власників ПК про відомі проблеми з апдейтом, Microsoft прийняла попереджувальні заходи.

Система видає повідомлення про те, що пристрій, на якому встановлена система не цілком готовий до встановлення оновлення. Таке повідомлення бачать власники з нестандартними конфігураціями, а також ті в кого встановлені старі версії драйверів NVIDIA.



"Ваш пристрій не зовсім готовий до оновлення"

Власники "несумісного" обладнання отримали попередження про можливі неполадки після встановлення нової версії ОС, а процедура доставки свіжої збірки через Центр оновлень Windows для них була припинена.

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Microsoft також опублікувала на своєму офіційному сайті інформацію як про поточні проблеми, так і про вирішені за останні 30 днів. Перераховані компанією помилки варіюються від збоїв в з'єднанні через Bluetooth з іншими пристроями до несумісності зі старими версіями драйверів NVIDIA.

Користувачам, які мають відповідне попередження при спробі оновити операційну систему, рекомендується утриматися від ручного оновлення до виходу відповідних патчів, які виправляють проблеми з обладнанням.