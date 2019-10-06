Microsoft представила вигнуту клавіатуру: чим вона особлива

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Клавіатура Microsoft Ergonomic Keyboard.
Клавіатура Microsoft Ergonomic Keyboard. / microsoft.com

Корпорація Microsoft провела у Нью-Йорку велику презентацію, в рамках якої представила низку цікавих пристроїв. Наприклад, ноутбуки Surface Laptop 3, планшети Surface Pro 7 і Surface Pro X, пристрої з двома екранами Surface Neo і Surface Duo, а також преміальні бездротові навушники Surface Earbuds.

Тоді ж компанія анонсувала ергономічну клавіатуру Microsoft Ergonomic Keyboard.

До речі, клавіатура вже доступна для попереднього замовлення на офіційному сайті компанії.

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Чим цікава? Її розробили для користувачів, які багато і довгий час набирають текст. Інженери додали до неї горб та створили вигнуту форму, а також поділ кнопок під праву і ліву руку.

Microsoft Ergonomic Keyboard

Microsoft Ergonomic Keyboard має вигнуту форму

Саме така форма клавіатури дає змогу кисті рукм перебувати у “найбільш правильному положенні”. Тож, в теорії, руки будуть значно менше стомлюватись, ніж під час роботи на класичній клавіатурі.

Клавіатуру можна під'єднати через порт USB-A. До речі, окрім стандарниого набору кнопок тут додано клавіші для додатків, виклику панелі смайликів тощо.

Microsoft Ergonomic Keyboard

Її вже можна замовити

Ціна. Microsoft Ergonomic Keyboard оцінена у 60 доларів (це півтори тисячі гривень). Наразі новинка доступна для попереднього замовлення. Офіційний старт продажів — 15 жовтня.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Microsoft
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