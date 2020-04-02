Microsoft Edge став другим за популярністю браузером в світі

Аналітичний ресурс NetMarketShare опублікував статистичні дані про частку ринку, яку охоплюють різні браузери станом на кінець березня 2020 року. І хоча лідер в гонці популярних додатків залишився колишнім, серед інших учасників списку розгорнулася конкурентна боротьба, в якій дітищу Microsoft вдалося обігнати суперників.

До теми Microsoft Edge вирішить дратівливу проблему всіх браузерів

Найпопулярніші браузери

Як повідомляє Gizchina, браузер Microsoft Edge зайняв 7,59% ринку, "посунувши" Mozilla Firefox з показником 7,19% на третє місце. На четвертому рядку рейтингу популярності веб-оглядачів розташувався Internet Explorer, на частку якого припало 5,87% активних користувачів.

Незмінним же лідером як і раніше, з шаленим відривом від своїх "конкурентів", залишається Google Chrome, який охоплює 68,50% ринку.

Кілька років тому Edge став доступний для пристроїв під управлінням iOS і Android, що допомогло йому розширити активну аудиторію. Крім того, Microsoft регулярно оптимізує свою розробку на основі переваг великої кількості користувачів, розширюючи функціональність програми. Навіть найпопулярніший в світі браузер недавно запозичив у Edge алгоритми роботи, які допомагають використовувати менше ресурсів батарей ноутбуків.

Головна проблема Edge

Браузер Microsoft Edge виявився найгіршим у питанні конфіденційності користувачів. Виявилося, що під час роботи браузер відправляв ідентифікатори, що давали змогу пов'язати пошукові запити, асоційовані IP-адреси і дані про перебування на власні сервери, причому подібну функціональність виявилося непросто відключити самим користувачам.

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