Microsoft готується представити оновлені ноутбуки-трансформери Surface Book 2

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Microsoft готується представити оновлені ноутбуки-трансформери Surface Book 2
Microsoft готується представити оновлені ноутбуки-трансформери Surface Book 2 / Engadget

Корпорація Microsoft найближчим часом планує оновити гібридний ноутбук Surface Book 2 початкового рівня. Про це свідчить інформація, яка вже почала з'являтися на сайтах мережевих рітейлерів.

Дисплей. Як повідомляє MSPoweruser, йдеться про портативний комп'ютер з 13,5-дюймовим сенсорним дисплеєм PixelSense, який трансформується. До слова, панель, застосована в девайсі, має роздільну здатність 3000 × 2000 точок та підтримує управління за допомогою спеціального пера.

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Основні характеристики. До сих пір в оснащення пристрою входив процесор Intel Core i5-7300U покоління Kaby Lake, який містить 2 ядра з тактовою частотою 2,6-3,5 ГГц і графічний прискорювач Intel HD Graphics 620.

Surface Book 2
Surface Book 2  отримає потужний процесор від Intel

Оновлений комп'ютер отримає 4-ядерний чіп Core i5-8350U сімейства Kaby Lake R, який функціонує на частоті 1,7 ГГц з можливістю підвищення до 3,6 ГГц. До складу процесора включений графічний прискорювач Intel UHD 620.

В оснащення новинки увійдуть 8 ГБ оперативної пам'яті, твердотільний накопичувач PCIe NVMe SSD місткістю 256 ГБ, два порти USB 3.0 Gen 1, порт USB Type-C, слот SD. Заявлений час автономної роботи на одній зарядці акумуляторної батареї досягає 17 годин.

Surface Book 2
Ціна Surface Book 2 залишиться старою

Особливості. Панель з екраном у Surface Book 2 може від'єднуватися від клавіатурної бази, що дозволяє реалізовувати різні режими роботи.

Ціна та дата анонсу. Ціна оновленого комп'ютера залишиться на колишньому рівні – 1500 доларів (близько 40 000 гривень). Дата офіційного релізу наразі невідома.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети ноутбук Microsoft
Джерело: 24 Канал
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