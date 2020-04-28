Microsoft може випустити велике оновлення Windows 10 вже у травні

Корпорація Microsoft може офіційно випустити Windows 10 20H1 (версія 2004) для усіх своїх користувачів вже 12-13 травня. Учасники інсайдерської програми Microsoft вже можуть завантажити програмну платформу через службу Windows Server Update Services (WSUS).

Про це стверджують інсайдери, передає The WinCentral.

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Що відомо про оновлення

Windows 10 (2004) має стати великим оновленням операційної системи, яке додасть чимало цікавих функцій операційній системі компанії Microsoft.

Оновлення мало відбутися ще у березні, однак через пандемію його довелось відкласти. Розробка Windows 10 (2004) корпорація завершила ще у грудні минулого року, після чого розпочали тестування системи.

Нові функції

Із оновленням Windows 10 користувачі отримують такі функції:

поліпшений алгоритм внутрішнього пошуку,

зменшення рівня споживання ресурсів при індексації,

перероблений "Диспетчер завдань",

можливість моніторингу температури GPU стандартними засобами,

голосовий помічник Cortana у вигляді окремого додатка

та багато інших.

Оскільки Windows 10 (2004) доступна через WSUS, це гарантує, що всі актуальні оновлення безпеки будуть встановлені на комп'ютерах організацій, які планують установку цієї версії програмної платформи.

Наразі Microsoft випустила для WSUS Windows 10 версію 19041.84, яка містить всі необхідні оновлення для подальшого розгортання нової версії операційної системи.

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