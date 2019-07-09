Microsoft офіційно представила операційну систему Windows 1.11: особливості

Після загадкового тизера, який компанія Microsoft нещодавно опублікувала, редмондці офіційно оголосили про вихід операційної системи Windows 1.11. Нова ОС стала спадкоємицею найпершої операційки софтверного гіганта, яку представили в далекому 1985 році.

Що відомо про ноку ОС? Як повідомляє mspoweruser, Windows 1.11 – спільний продукт Microsoft та Netflix, приурочений виходу третього сезону серіалу "Дуже дивні справи", події якого розгортаються в 80-х роках минулого століття.

Читайте також: Створили сайт з найгіршим у світі інтерфейсом

Особливості Windows 1.11. Нова ОС являє собою додаток для настільних комп'ютерів, що імітує роботу найпершої версії Windows. У ній навіть є вбудований графічний редактор – прабатько сучасного Paint.

Огляд Windows 1.11 – дивіться відео

Головною ж особливістю Windows 1.11 стала міні-гра з головоломками за мотивами серіалу. Користувачам пропонують розкрити загадки разом з відомими героями.

Де завантажити Windows 1.11? Нову "операційну систему" можна завантажити безкоштовно з Microsoft Store.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно