Microsoft показуватиме рекламу в класичному додатку на Windows 10
Компанія Microsoft не лише намагається зробити свою десктопну операційну систему зручнішою і функціональнішою, але й прагне заробити на цьому. У черговому оновленні однієї з найстаріших програм платформи, на подив користувачів, з'явилася реклама.
Цього разу “руки” Microsoft дісталися до штатного текстового редактора WordPad. Вперше цю програму представили ще з виходом Windows 95 на початку 90-х. Відтепер, безпосередньо під панеллю інструментів, у програмі виводитиметься рекламне сповіщення, повідомляє Mspoweruser.
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Що саме рекламує Microsoft
Компанія вибрала агресивну політику рекламування власного офісного пакета Office 365, пропонуючи користувачам випробувати Excel, Powerpoint або Word, що входять до його складу. Схоже, що таким чином компанія намагається монетизувати операційну систему.
Реклама Office 365 в редакторі Word Pad
Представники Microsoft наразі ситуацію не коментували. Спроба прибрати рекламу натисканням на хрестик призводить лише до тимчасового закриття банера, після чого він з'являється знову.
Інша реклама від Microsoft
Раніше компанія Microsoft знову почала показувати невеликий рекламний банер в додатках пошти та календаря для операційної системи Windows 10.
Таку рекламу почали помічати ще в листопаді 2018 року. Тоді Microsoft повідомила, що це був експеримент. Потім реклама показувалася лише тим користувачам, які не передплатили Office 365. Однак тепер рекламу видно всім і її не можна відключити.
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