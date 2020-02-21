24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Microsoft "полагодить" оновлення для Windows 10

- Читать новость на русском
Microsoft "полагодить" оновлення для Windows 10 / Фото з вільних джерел

Робота системи оновлень Windows не раз ставала об’єктом критики з боку користувачів. Аби виправити ситуацію, Microsoft анонсувала зміни роботи алгоритму отримання оновлень, зокрема покращать схему інсталяції драйверів, які входять до складу чергового патчу.

Що зміниться

Цікаво: Microsoft випустить свій фірмовий антивірус на Android та iOS: деталі

Нова функція дасть користувачам більше контролю над установкою драйверів, які автоматично "прилітають" на PC. На думку розробників, це дасть змогу уникнути проблем із сумісністю при розгортанні патчів, повідомляє Windows Latest.

В меню налаштувань Центру оновлень Windows з'явиться розділ "Додаткові оновлення", в якому будуть окремо перераховані різні версії драйверів для різних пристроїв з можливістю ручного регулювання.


Як виглядатиме меню "Додаткові оновлення"

Хоча автоматичний режим і збережеться в якості основного методу апдейта, пакети, які можуть не встановлюватися автоматично, з'являться на цій сторінці необов'язкових оновлень.

Нововведення також дасть змогу виробникам заліза публікувати драйвери таким чином, щоб Microsoft змогла попередньо протестувати їх на сумісність з ОС.

Коли це запрацює

За наявною інформацією, поширення нової функції вже стартувало. Можливість ручного регулювання необов'язкових оновлень буде незабаром доступне користувачам з усіх регіонів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Windows 10 Microsoft
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
20 лютого 16:03 Доповнена та віртуальна реальності: що це таке, та який вплив на мозок
Ірина Полицька
20 лютого 10:05 Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради
Назар Токар
18 лютого 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук