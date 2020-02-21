Microsoft "полагодить" оновлення для Windows 10

Робота системи оновлень Windows не раз ставала об’єктом критики з боку користувачів. Аби виправити ситуацію, Microsoft анонсувала зміни роботи алгоритму отримання оновлень, зокрема покращать схему інсталяції драйверів, які входять до складу чергового патчу.

Що зміниться

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Нова функція дасть користувачам більше контролю над установкою драйверів, які автоматично "прилітають" на PC. На думку розробників, це дасть змогу уникнути проблем із сумісністю при розгортанні патчів, повідомляє Windows Latest.

В меню налаштувань Центру оновлень Windows з'явиться розділ "Додаткові оновлення", в якому будуть окремо перераховані різні версії драйверів для різних пристроїв з можливістю ручного регулювання.



Як виглядатиме меню "Додаткові оновлення"

Хоча автоматичний режим і збережеться в якості основного методу апдейта, пакети, які можуть не встановлюватися автоматично, з'являться на цій сторінці необов'язкових оновлень.

Нововведення також дасть змогу виробникам заліза публікувати драйвери таким чином, щоб Microsoft змогла попередньо протестувати їх на сумісність з ОС.

Коли це запрацює

За наявною інформацією, поширення нової функції вже стартувало. Можливість ручного регулювання необов'язкових оновлень буде незабаром доступне користувачам з усіх регіонів.

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