Microsoft представила гнучку комп'ютерну мишку: ціна в Україні

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Microsoft Mavic Arc Mouse: особливості та ціна
Microsoft Mavic Arc Mouse: особливості та ціна / Фото з вільних джерел

Тенденція випускати гнучкі пристрої затронула не лише сегмент смартфонів, але й добралася до виробників комп'ютерних аксесуарів. Компанія Microsoft представила оригінальну мишку, яку можна вигинати під форму долоні.

Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму, повідомляє 4PDA.

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Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.

Microsoft Mavic Arc Mouse
 Microsoft Mavic Arc Mouse вже доступна в українських магазинах

Миша синхронізується з комп'ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.

Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Microsoft Ціни
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