Microsoft представила гнучку комп'ютерну мишку: ціна в Україні
Тенденція випускати гнучкі пристрої затронула не лише сегмент смартфонів, але й добралася до виробників комп'ютерних аксесуарів. Компанія Microsoft представила оригінальну мишку, яку можна вигинати під форму долоні.
Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму, повідомляє 4PDA.
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Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.
Microsoft Mavic Arc Mouse вже доступна в українських магазинах
Миша синхронізується з комп'ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.
Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.
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