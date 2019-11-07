Microsoft представила гнучку комп'ютерну мишку: ціна в Україні

Тенденція випускати гнучкі пристрої затронула не лише сегмент смартфонів, але й добралася до виробників комп'ютерних аксесуарів. Компанія Microsoft представила оригінальну мишку, яку можна вигинати під форму долоні.

Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму, повідомляє 4PDA.

Читайте також: З’явилась якісна підробка на AirPods Pro: її не відрізняє навіть iPhone

Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.



Microsoft Mavic Arc Mouse вже доступна в українських магазинах

Миша синхронізується з комп'ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.

Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно