Microsoft представила новий дизайн додатків Office: що зміниться

Компанія Microsoft представила нові логотипи для додатків офісного пакету Office. З редизайном значки додатків стали більш сучасними та підкреслюють тенденцію до хмарних технологій.

Про це повідомляється в офіційному блозі Microsoft.

Читайте також: Instagram стане доступним для людей із вадами зору: додали нову функцію

За словами розробників, новий дизайн відображає зміни, що відбулися в Office за останні п'ять років, з тих пір, як був зроблений останній редизайн значків.



Microsoft провела редизайн додатків Office

Якщо раніше значки відображали папку з документами відповідного типу, що відкривається, то тепер для кожного значка розроблена своя концепція, що відповідна ролі додатка.



Microsoft Office отримав нові іконки

Так, текстовий редактор Word вперше з 2007 року втратив в своєму логотипі аркуш паперу і разом з Excel має кутасту форму, але різного кольору. В PowerPoint показується кругова діаграма, в Microsoft Teams – символічні позначення людей.

Презентація оновленого Microsoft Office – дивіться відео

Новий дизайн логотипів з'явиться в додатках для Windows, Mac, iOS та Android, а також веб-сервісах не відразу, а в "найближчі місяці".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно