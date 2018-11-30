Microsoft представила новий дизайн додатків Office: що зміниться
Компанія Microsoft представила нові логотипи для додатків офісного пакету Office. З редизайном значки додатків стали більш сучасними та підкреслюють тенденцію до хмарних технологій.
Про це повідомляється в офіційному блозі Microsoft.
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За словами розробників, новий дизайн відображає зміни, що відбулися в Office за останні п'ять років, з тих пір, як був зроблений останній редизайн значків.
Microsoft провела редизайн додатків Office
Якщо раніше значки відображали папку з документами відповідного типу, що відкривається, то тепер для кожного значка розроблена своя концепція, що відповідна ролі додатка.
Microsoft Office отримав нові іконки
Так, текстовий редактор Word вперше з 2007 року втратив в своєму логотипі аркуш паперу і разом з Excel має кутасту форму, але різного кольору. В PowerPoint показується кругова діаграма, в Microsoft Teams – символічні позначення людей.
Презентація оновленого Microsoft Office – дивіться відео
Новий дизайн логотипів з'явиться в додатках для Windows, Mac, iOS та Android, а також веб-сервісах не відразу, а в "найближчі місяці".
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