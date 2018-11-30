Microsoft представила новий дизайн додатків Office: що зміниться

457 Читать новость на русском
Microsoft представила новий дизайн додатків Office
Microsoft представила новий дизайн додатків Office / Microsoft

Компанія Microsoft представила нові логотипи для додатків офісного пакету Office. З редизайном значки додатків стали більш сучасними та підкреслюють тенденцію до хмарних технологій.

Про це повідомляється в офіційному блозі Microsoft.

Читайте також: Instagram стане доступним для людей із вадами зору: додали нову функцію

За словами розробників, новий дизайн відображає зміни, що відбулися в Office за останні п'ять років, з тих пір, як був зроблений останній редизайн значків.

Microsoft Office
Microsoft провела редизайн додатків Office

Якщо раніше значки відображали папку з документами відповідного типу, що відкривається, то тепер для кожного значка розроблена своя концепція, що відповідна ролі додатка.

Microsoft Office
Microsoft Office отримав нові іконки

Так, текстовий редактор Word вперше з 2007 року втратив в своєму логотипі аркуш паперу і разом з Excel має кутасту форму, але різного кольору. В PowerPoint показується кругова діаграма, в Microsoft Teams – символічні позначення людей.

Презентація оновленого Microsoft Office – дивіться відео

Новий дизайн логотипів з'явиться в додатках для Windows, Mac, iOS та Android, а також веб-сервісах не відразу, а в "найближчі місяці".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Microsoft Додатки
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
29 листопада 21:08 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
937
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
442
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
28 листопада 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
4515
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
506
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1606
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1123
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук