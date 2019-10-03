Microsoft представила операційну систему Windows 10X

Компанія Microsoft офіційно анонсувала операційну систему Windows 10X. Спеціальна версія операційки призначена для інсталяції на пристрої з двома дисплеями та гнучкі девайси.

Під час анонсу представниця Microsoft продемонструвала роботу з інтерфейсом на прикладі пристрою з двома дисплеями, повідомляє The Verge.

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Ключові відмінності. Однією з головних візуальних відмінностей X-версії Windows від десктопної стало меню "Пуск". З нього зникли фірмові "живі плитки", на зміну яким прийшли спрощені класичні іконки. Користувачі можуть закріпити обрані ярлики і переглянути список останніх відкритих документів.

Анонс операційної системи Windows 10X – дивіться відео

Вперше анімовані плитки з'явилися в Windows Phone і Windows 8, але вони не користувалися великою популярністю у власників десктопів. Не виключено, що незабаром подібне оновлення отримають і користувачі Windows 10 для лептопів і стаціонарних ПК.

Дата релізу Windows 10X буде оголошена пізніше.

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