Microsoft представила планшет Surface Go 2: характеристики та ціна ґаджета

Microsoft представила друге покоління планшета Surface Go. Серед помітних поліпшень –збільшений до 10,5 дюймів дисплей і нове покоління процесорів Intel.

Незважаючи на збільшення діагоналі, габарити пристрою залишилися на колишньому рівні, зазначає The Verge.

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Характеристики Surface Go 2

Роздільна здатність дисплея 1920×1280 пікселів (220 ppi), співвідношення сторін 3:2. Базова модель як і раніше поставляється з процесором Intel Pentium Gold, оперативної пам'яті 4 ГБ, постійної 64 ГБ стандарту eMMC. Доступна версія з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ SSD.

Нова модель отримала процесор Intel Core m3 8-го покоління. За запевненням компанії, продуктивність збільшилася на 64%. У цій версії вже 8 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач на 128 ГБ. Доступна також версія з LTE.

Фото Surface Go 2

Щодо роз'ємів то ситуація не змінилася: один Type-C, порт Surface Connect для док-станцій і слот для microSD-карт. Що змінилося, то це студійні мікрофони для поліпшеного звуку під час відеодзвінків.

Відео Surface Go 2:

Дата продажів та ціни

У продаж Surface Go 2 надійде вже 12 травня. В першу хвилю продажів увійшла 21 країна: США, Канадп, Австралія, Нова Зеландія, Німеччина, Австрія, Великобританія, Ірландія, Франція, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща та Японія .

Вартість версії з процесором Intel Pentium Gold на 4 гігабайти ОЗП складає 399 доларів (10 728 гривень) .

. Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ SSD коштуватиме 549 ​​доларів (14 762 гривні).

Ціна версії з процесором Intel Core m3 з 8 гігабайтами ОЗП – 629 доларів (16 913 гривень) .

. Аналогічна версія з LTE – 729 доларів (19 602 гривні).

За чохол-клавіатуру доведеться доплатити 99 доларів, або можна використовувати від Surface Go минулого покоління.

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