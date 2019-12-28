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Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7: що це означає

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Microsoft припиняє підтримку Windows 7 / itc.ua

З 14 січня 2020 року Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7. Зокрема, у січні припиняють технічну підтримку та оновлення системи зі служби Windows Update.

Як відомо, Microsoft випустила Windows 7 22 жовтня 2009 року. Тоді компанія заявила, що буде підтримувати продукт 10 років. Тож зараз цей термін вийшов.

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Що це означає

Після припинення підтримки комп'ютери та ноутбуки під управлінням Windows 7 не будуть отримувати оновлення безпеки. Служба підтримки клієнтів Microsoft також не надаватиме технічну допомогу користувачам.

Відтак, якщо користуватися Windows 7 після 14 січня, то комп'ютер все ще буде працювати, однак він стане більш вразливим до вірусів і іншим загрозам безпеки.

Цікаво, що Windows 7 і надалі можна буде встановлювати і активувати. Але Microsoft рекомендують користувачам переходити на Windows 10.

Що відомо про Windows 10? Це операційна система, яку Microsoft представила у 2015 році. Протягом першого року після виходу системи користувачі мали змогу безкоштовно оновитися до Windows 10 на будь-якому пристрої під керуванням офіційних версій Windows 7, Windows 8.1 і Windows Phone 8.1.

Попри те, що Microsoft вже тривалий час наполегливо пропонує користувачам перейти на Windows 10, “сімка” досі залишається дуже популярною.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Microsoft Windows 10 Інтернет Техно
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