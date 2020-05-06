Microsoft представила лінійку Surface Book 3: характеристики та ціни

Компанія Microsoft представила лінійку ноутбуків Surface Book 3 з процесорами 10-го покоління. Новинки отримали графіку від Nvidia та багато цікавих характеристик.

Всього в продажу виявиться дві моделі з екранами на 13,5 і 15 дюймів. У молодшій версії встановлений Core i5, старша пропонує Core i7, повідомляє The Verge.

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Технічні характеристики

Найпростіший варіант Surface Book 3 поставляється з вбудованою графікою Intel Iris Plus. Моделі потужніші можуть похвалитися Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, GeForce GTX 1660Ti і Quadro RTX 3000 GPU – останній варіант орієнтований на дизайнерів і професіоналів. Ще однією фішкою нових пристроїв є наявність швидких SSD M.2 2280 об'ємом 1 ТБ і 2 ТБ. ОЗУ пропонується до 32 ГБ.

Подивитися на нові ноутбуки від Macrosoft можна на цьому відео:

Аксесуари

Microsoft змінила зарядний пристрій на варіант 127 Вт для 15-дюймової моделі. У плані автономності заявлено до 17,5 годин. За словами виробника, в цей раз Surface Book орієнтований в тому числі на ґеймерів, чому сприяють відеокарти Nvidia та ігровий режим Windows 10, який потрібен для оптимізації продуктивності. В цілому, нові ноутбуки на 50% спритніші ніж Surface Book 2.

З портів є два USB-A, один USB-C з підтримкою USB Power Delivery 3.0, повнорозмірний зчитувач карт UHS-II SD і порт Surface Connect. Для Thunderbolt 3 місця, на жаль. не знайшлося.

Ціни

Передзамовлення на Surface Book 3 вже відкрито. Ціна стартує з 1599 доларів (42 900 гривень). Постачання клієнтам із США і Канади почнуться з 21 травня.

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