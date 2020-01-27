Microsoft випустить позапланове оновлення для "мертвої" Windows 7

Два тижні тому, 14 січня, Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7. Продовжити отримувати оновлення після цього повинні були тільки власники платної розширеної підтримки. Однак редмондська корпорація несподівано оголосила про випуск ще одного безкоштовного апдейта, щоб виправити власну помилку.

На початку січня Microsoft випустила для Windows 7 останнє оновлення KB4534310, що включає патчі безпеки і виправлення. Після його встановлення користувачі почали скаржитися на раптову помилку – замість встановлених шпалер з'явився чорний фон. Довгий час компанія ніяк не коментувала баг, але врешті-решт все ж вирішила розібратися в ситуації, повідомляє The Verge.

До теми: Microsoft припинила підтримку Windows 7: як безкоштовно оновитися до Windows 10

Як відреагували у Microsoft

У Microsoft визнали, що фінальне оновлення для Windows 7 викликало помилку зі шпалерами, які були виставлені зі значенням "Розтягнути". Якщо ж зображення встановлено в форматі "По центру", "Заповнення" або з іншими параметрами, то ніякої проблеми не спостерігається.



Microsoft випустила позаштатне оновлення, щоб виправити помилку у Windows 7

Компанія також оголосила про випуск невеликого патча, який виправить цю помилку. Таким чином, мільйони користувачів Windows 7 отримають безкоштовне оновлення навіть після завершення офіційної підтримки.

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