Microsoft запускає "Планетарний комп'ютер" для оцінки здоров'я Землі

Хмарні технології використовуються не лише в медицині для розробки механізму захисту від коронавірусу. Компанія Microsoft оголосила про запуск цілої низки ініціатив, спрямованих на поліпшення захисту й збереження біорізноманіття та екосистем в усьому світі.

За словами представників компанії, нехай COVID-19 змінив життя багатьох нас, але питання захисту екології не стали менш актуальними або важливими. Тому робота над новими технологіями, спрямованими на захист планети, перериватися не повинна.

До теми Microsoft використає штучний інтелект для боротьби з коронавірусом

Що таке "Планетарний комп'ютер"

Це відкрита обчислювальна платформа на базі штучного інтелекту, побудована на технологіях Microsoft Azure. Вона призначена для відстеження даних про стан Землі. Отримана інформація дозволить стежити за змінами в екосистемі. Наприклад, відслідковувати зміну розмірів лісів, оцінювати ризики затоплень, виявляти факти надмірно агресивного видобутку природних ресурсів.

Повідомляється, що будь-яка людина на планеті зможе оновлювати і доповнювати інформацію. Доступ до платформи в першу чергу отримають вчені, фахівці з охорони природи, некомерційні організації та уряди країн.

Як працюватиме комп'ютер

Платформа запозичила у пошукових систем деякі підходи до обробки даних, додавши низку власних особливостей. В результаті компанія отримала "геопросторовий механізм прийняття рішень", який вміє знаходити проблеми і пропонувати рішення для оптимізації стану планети.

Завдання комп'ютера полягатиме не лише в тому, щоб виділити види, біорізноманіття та екосистеми, життєво важливі для здоров'я та процвітання Землі, але й в оцінці різних чинників, які можуть позитивно або негативно впливати на них.

Фактично "Планетарний комп'ютер" забезпечить вільний доступ до даних, зібраних людьми і машинами в космосі, в небі, на землі та під водою. Користувачі зможуть здійснювати пошук за геотегами і потрібними координатами замість ключових слів, отримувати інформацію про межі лісу, рівні потоків, ґрунтові води, типи місцевості, місцеперебування видів і запаси вуглеводнів.

Хмарні ресурси дозволять зберігати і швидко передавати дані (сирі і вже оброблені), а також обробляти їх для підготовки аналітичних звітів та виявлення закономірностей.

Не пропустіть Microsoft переводить усі свої заходи в онлайн до липня 2021 року

"Планетарний комп'ютер" став продовженням глобальної екологічної ініціативи Microsoft, про яку компанія оголосила у січні 2020 року. У програму входить перехід на негативний рівень викидів вуглецю до 2030 року і мільярдні інвестиції в розвиток кліматичних інновацій. Але це не перша подібна ініціатива компанії.

Так, проєкт "ШІ для Землі" був запущений в червні 2017 року, коли було виділено понад 50 мільйонів доларів на хмарні інструменти і послуги штучного інтелекту для організацій, що працюють над захистом планети в п'яти ключових галузях: сільське господарство, біорізноманіття, збереження, зміну клімату і вода.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно