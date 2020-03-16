Microsoft запускає власний сервіс для відстеження коронавірусу

Корпорація Microsoft запустила свій фірмовий сервіс, який допомагає моніторити ситуацію із поширенням коронавірусу. Це сайт з інформацією про пандемію та інтерактивною картою.

Ресурс Microsoft розміщений на домені Bing – це пошукова система, розроблена Microsoft. Тут можна побачити онлайн-карту поширення вірусу Covid-2019 і останні дані про кількість інфікованих.

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Як стверджують розробники, вони тут систематизують і регулярно оновлюють відомості від Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів з контролю і профілактиці захворювань США і Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

Також на порталі можна дізнатися точну кількість хворих, а також скільки людей померли внаслідок вірусу, а скільки повністю одужали.

Крім того, після натискання на ту чи іншу державу на інтерактивній карті сайт видає список актуальних новинних статей і відеоматеріалів, пов'язаних з поширенням Covid-2019.

Важливо, що цей сервіс адаптований не тільки під десктопи, а й для мобільних пристроїв.

Інтерактивна карта від Microsoft, що моніторить поширення Covid-2019

Ситуація з Covid-2019 в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксували 5 випадків захворювання на коронавірус: 4 у Чернівецькій області та 1 у Радомишлі, що на Житомирщині. Одна із хворих, 71-річна жінка, померла.

З 12 березня на всій території України введено карантин не працюють, навчальні заклади та дитсадки. При Цьому в окремих містах (Чернівці, Одеса, Львів, Київ та Івано-Франківськ) запроваджено більш жорсткі заходи – на карантин закривають усіх громадські заклади, крім аптек, супермаркетів та банків. Крім того, Україна припиняє міжнародне залізничне сполучення, а з 17 березня і авіасполучення.

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