Міграційна служба запустила чат-бота, що "стоїть" у черзі замість користувача

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Чат-бот Міграційної служби України
Чат-бот Міграційної служби України / unsplash.com

Міграційна служба України запустила власного чат-бота у Viber. Він стане у пригоді користувачам, які планують оформити біометричні документи, при цьому не хочуть стояти у чергах.

Як повідомили у пресслужбі Viber в Україні, користувачі можуть записатись через термінал та стати у чергу "сьогодні на сьогодні". Однак, фізично у цій черзі стояти не потрібно – натомість замість них у черзі "стоятиме" Viber-бот.

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Як його запустити? Аби отримувати сповіщення від бота, потрібно за допомогою додатку Viber відсканувати QR-код на талоні, який користувач отримає у підрозділі ДМС.

Міграційна служба запустила чат-бота

Бот "постоїть" у черзі за вас 

Після цього відвідувач отримуватиме у месенджері повідомлення про його рух у черзі на отримання адміністративних послуг.

Наразі Viber-бот працює у тестовому режимі і доступний лише у територіальних підрозділах ДМС у Києві для осіб. Та, поступово він допоможе мінімізувати час перебування у підрозділах ДМС по всій Україні. Послуга буде доступна не лише для громадянам України, а й для іноземців та осіб без громадянства.

Міграційна служба запустила чат-бота

Як працює бот

Ціна. Користування новим Viber-ботом Міграційної служби є безкоштовним для усіх громадян.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Viber Державна міграційна служба
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