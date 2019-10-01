Міграційна служба запустила чат-бота, що "стоїть" у черзі замість користувача

Міграційна служба України запустила власного чат-бота у Viber. Він стане у пригоді користувачам, які планують оформити біометричні документи, при цьому не хочуть стояти у чергах.

Як повідомили у пресслужбі Viber в Україні, користувачі можуть записатись через термінал та стати у чергу "сьогодні на сьогодні". Однак, фізично у цій черзі стояти не потрібно – натомість замість них у черзі "стоятиме" Viber-бот.

До теми: Нововведення від Viber: у месенджері можна створювати власні стікери – як це зробити

Як його запустити? Аби отримувати сповіщення від бота, потрібно за допомогою додатку Viber відсканувати QR-код на талоні, який користувач отримає у підрозділі ДМС.

Бот "постоїть" у черзі за вас

Після цього відвідувач отримуватиме у месенджері повідомлення про його рух у черзі на отримання адміністративних послуг.

Наразі Viber-бот працює у тестовому режимі і доступний лише у територіальних підрозділах ДМС у Києві для осіб. Та, поступово він допоможе мінімізувати час перебування у підрозділах ДМС по всій Україні. Послуга буде доступна не лише для громадянам України, а й для іноземців та осіб без громадянства.

Як працює бот

Ціна. Користування новим Viber-ботом Міграційної служби є безкоштовним для усіх громадян.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно