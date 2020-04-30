Мікрокомп'ютер Raspberry Pi тепер можна перетворити в високоякісну камеру

Компанія Raspberry Pi анонсувала випуск нового модуля High Quality Camera для своїх мікрокомп'ютерів. З його допомогою можна перетворити одноплатний комп'ютер розміром з банківську карту в повноцінну цифрову камеру зі змінною фокусною відстанню і можливістю підключення різних об'єктивів.

Про всі особливості нової камери для Raspberry Pi розповів портал Pocket-lint.

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Варто зазначити, що у 2018 році компанія вже випускала 8-мегапіксельний модуль з фіксованим фокусом, який розійшовся тиражем 1,7 мільйона штук.

Як виглядає новий модель камери

High Quality Camera складається з 12,3-мегапіксельного сенсора Sony IMX477 з розміром пікселя 1,55 мкм і підтримкою кріплення об'єктивів типу C і CS.

Фото камери для Raspberry P

Для чого потрібна така камера

Конструкція з мікрокомп'ютера і камери має широкий спектр застосування. Наприклад, попередні версії активно використовувалися в безпілотниках і навіть телескопах.

Перегляньте відео про камеру High Quality Camera:

Ціна

Вартує модуль High Quality Camera всього 50 доларів. Додатково можна придбати 6-мм об'єктив з CS-кріпленням за 25 доларів і 16-мм об'єктив з С-кріпленням за 50 доларів. Передбачено також перехідник C-CS.

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