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Міноборони анонсувало електронний військовий квиток

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Міноборони анонсувало електронний військовий квиток / unsplash

Олексій Марцинюк – заступник міністра оборони – анонсував появу в Україні електронного війського квитка. Зауважимо, функцію запустять в рамках масштабного проєкту "Дія" з цифрової трансформації України.

Військовий квиток

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Міноборони планує перевести більшість документів в цифровий вигляд, однак на першому місці – запуск електронного військового квитка.

В першу чергу ми будемо переводити в електронний вигляд ті документи, які є базовими для військовослужбовця. Йдеться про електронний військовий квиток та автоматизацію системи управління кар'єрою військовослужбовця. Це має бути стандартом; соромно, що це не зроблено досі,
– наголосив Олексій Марцинюк.

Майбутні проєкти Міноборони

За словами заступника міністра оборони, у пріорітеті міністерства щодо електронного документообігу введення оформлення компенсацій за оренду житла без використання паперових документів, а також онлайн-черги на квартири. Також планують ввести електронні рапорти.

Що таке "Дія"? "Дія", або якщо розшифрувати абревіатуру, "Держава і я" – це проект Кабміну про державу в смартфоні.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Міністерство цифрової трансформації Міністерство оборони України
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