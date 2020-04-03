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Мінцифри розробить сервіс для моніторингу самоізоляції

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Ілюстративне фото / Unsplash

Міністерство цифрової трансформації повинно розробити і запровадити такий сервіс до 5 квітня. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні уряду 3 квітня в рамках постанови "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Сервіс повинен працювати на базі мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. З його допомогою буде здійснюватися моніторинг щодо дотримання самоізоляції чи обсервації за певними особами з їх згоди.

Важливо Портал з державними послугами Дія офіційно запрацював

Детальніше про додаток

Важливим моментом є те, що детальну інформацію в додаток вноситимуть за згодою особи, або ж вона зможе зробити це самостійно. Додаток моніторитиме дотримання умов самоізоляції особами, які будуть зобов'язані дотримуватися її.

Хто саме потребуватиме самоізоляції:

  • особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім тих хто мав засоби індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
  • особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;
  • особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

Відтак, до мобільного додатка на базі Єдиного державного веб-порталу електронних послуг вноситимуться дані про особу яка повинна перебувати в самоізоляції. За її згодою також вносяться короткі відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час самоізоляції.

Нові обмежувальні заходи

Крім цього ухваленою постановою Кабмін затвердив нові обмежувальні заходи у боротьбі з коронавірусом.

Згідно з прийнятими змінами, на всій території України до кінця карантину діятиме заборона на:

  • з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;
  • з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);
  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Кабінет Міністрів України Техно Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Техно Міністерство цифрової трансформації Додатки Інтернет
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