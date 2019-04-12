Місія провалилась: ізраїльський космічний зонд розбився об поверхню Місяця

11 квітня, поки усі чекали запуску Falcon Heavy компанії SpaceX, Ізраїль спробував висадити на Місяці свій космічний апарат Beresheet. Але спроба провалилась і зонд розбився об поверхню супутника Землі.

"Головний двигун Beresheet відмовив. Космічний корабель не зміг сісти на поверхню. Він розбився об поверхню Місяця", – повідомило у Twitter Ізраїльське космічне агентство.

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За посадкою зонду ізраїльтяни стежили у прямому ефірі. Коли космічний корабель наблизився до Місяця, зв'язок із ним кілька разів зникав.

Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який теж спостерігав за посадкою Beresheet, вони будуть продовжувати розвивати місячну програму.

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL #Beresheet pic.twitter.com/QnLAwEdKRv — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 11 квітня 2019 р.

Що відомо про місію Beresheet? Супутник запустили у космос на ракеті Falcon 9. Ізраїль сподівався, що стане четвертою країною, після США, СРСР і Китаю, якій вдасться здійснити посадку космічного апарата на Місяць.



Зонд мав стати найменшим і легким апаратом в історії, який здійснив посадку на Місяць. Там він мав перебувати протягом 2 діб. Після цього його електроніка вийшла б з ладу через перегрів. За цей короткий період апарат мав провести серію вимірів магнітного поля Місяця.

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