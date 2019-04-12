Місія провалилась: ізраїльський космічний зонд розбився об поверхню Місяця
11 квітня, поки усі чекали запуску Falcon Heavy компанії SpaceX, Ізраїль спробував висадити на Місяці свій космічний апарат Beresheet. Але спроба провалилась і зонд розбився об поверхню супутника Землі.
"Головний двигун Beresheet відмовив. Космічний корабель не зміг сісти на поверхню. Він розбився об поверхню Місяця", – повідомило у Twitter Ізраїльське космічне агентство.
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За посадкою зонду ізраїльтяни стежили у прямому ефірі. Коли космічний корабель наблизився до Місяця, зв'язок із ним кілька разів зникав.
Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який теж спостерігав за посадкою Beresheet, вони будуть продовжувати розвивати місячну програму.
Що відомо про місію Beresheet? Супутник запустили у космос на ракеті Falcon 9. Ізраїль сподівався, що стане четвертою країною, після США, СРСР і Китаю, якій вдасться здійснити посадку космічного апарата на Місяць.
Зонд мав стати найменшим і легким апаратом в історії, який здійснив посадку на Місяць. Там він мав перебувати протягом 2 діб. Після цього його електроніка вийшла б з ладу через перегрів. За цей короткий період апарат мав провести серію вимірів магнітного поля Місяця.
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