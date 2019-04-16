Мислити глобально: Tecno Mobile представила молодіжні смартфони за молодіжними цінами

Новітні технології та топові рішення. Наймасштабніша виставка електроніки в Україні СЕЕ 2019 відкрилася у Києві. Провідні виробники комп’ютерної та мобільної техніки презентували тут новинки, що найближчим часом мають з’явитися у продажу. Зокрема, компанія Tecno Mobile представила камерофони Camon 11 S і Spark 3 Pro.

Як розповів керівник бізнесу Tecno Mobile в Україні Джеймс Чен, ці пристрої мають сучасний дизайн і оснащені посиленими AI камерами.

Camon 11 S – це наша перша модель з потрійною основною камерою, яка дозволяє створювати якісні фотознімки. Кожна камера має різне фокусування з якісною оптикою. Spark 3 Pro, зі свого боку, отримала подвійну основну камеру та трендовий виріз екрана "чубчик". Подвійна камера тут дозволяє сфокусуватися на об'єкті, водночас акуратно та точно розмиваючи фон,

– зазначив він.

Смартфони від компанії Tecno Mobile

За словами представників компанії Tecno Mobile, їхні нові смартфони створено переважно для молодої аудиторії, які активно діляться фото та відео у соцмережах, тому їм необхідне якісне зображення. З'являться у продажу ці камерофони вже наприкінці квітня.



Нові смартфони від Tecno Mobile мають з'явитися у продажу наприкінці квітня

"Ми зовсім нещодавно зайшли на український ринок, і зараз він є для нас одним із фокусних. Перед появою в Україні ми провели багато досліджень, аби зрозуміти потреби українського користувача. Бренд Tecno дотримується позиції "Мислити глобально, діяти локально", тому для нас важливо краще розуміти та чути свого споживача", – каже Джеймс Чен.



Керівник бізнесу Tecno Mobile в Україні Джеймс Чен

Що відомо про компанію Tecno Mobile? Гаджети Tecno Mobile користуються попитом на більш ніж 60 ринках світу. У 2017 році компанія збільшила обсяги реалізації продукції до понад 43 мільйонів одиниць, а у 2018-му увійшла в ТОП-10 з продажу смартфонів.





Гаджети Tecno Mobile користуються попитом на більш ніж 60 ринках світу



Крім того, Tecno Mobile є офіційним партнером і постачальником смартфонів і планшетів для футбольного клубу "Манчестер Сіті".





Tecno Mobile є офіційним партнером "Манчестер Сіті"