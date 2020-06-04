У ніч з 5 на 6 червня можна буде побачити напівтіньове місячне затемнення. Це явище дуже добре видно жителям Європи, зокрема і українцям.

Загалом напівтіньове місячне затемнення триватиме 3 години, 18 хвилин і 13 секунд, передає space.com.

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Де і коли можна побачити

Найкраще це явище можна буде побачити з Африки, Австралії та Центральної та Південної Азії.

При цьому частково місячне затемнення буде видно жителям Європи.

Де можна побачити місячне затемнення / карта timeanddate.com

Початок напівтіньового місячного затемнення припадає на 20:45:51 за київським часом. Щоправда, цей період українці ще не побачать. А от пік затемнення почнеться о 22:24:55 за Києвом, тоді явище буде видно із території нашої країни.

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У напівтіні Місяць перебуватиме понад 3 години і закінчиться це явище вже 6 квітня о 00:04:03 (київський час).

Що таке напівтіньове місячне затемнення? Це різновид місячного затемнення, під час якого супутник Землі заходить тільки до напівтіні нашої планети. Такий вид затемнення малопомітний, тож неозброєним оком його побачити складно, краще використовувати при цьому спеціальне обладнання. Наступне напівтіньове місячне затемнення можна буде побачити у ніч з 4 на 5 липня 2020 року.