Місячне затемнення 17 липня 2019: де і коли буде видно

60 Читать новость на русском
Місячне затемнення 17 липня 2019 Україна - час, де побачити
Місячне затемнення 17 липня 2019

Місячне затемнення відбудеться у ніч на 17 липня 2019 року. Його зможуть побачити на більшій частині Європи, зокрема в Україні. Місяць ввійде у тінь Землі на 65%, тобто відбудеться часткове місячне затемнення.

Місячне затемнення: де і коли буде видно

Місяць увійде у тінь Землі у ніч із 16 на 17 липня. Для українців це трапиться майже одразу після опівночі – о 00:31.

Дивіться також:  Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі

Максимальна фаза затемнення настане за кілька хвилин – о 0:40 (за київським часом). Після цього супутник Землі перейде у стадію повного Місяця.

До речі, у США цей повний Місяць називають "оленячим". Це пов'язано з тим, що в цей час року у оленів з'являються нові роги. Також це явище називають грозовий Місяць через часті гроз влітку.

Що таке місячне затемнення? Це явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі.

Повне місячне затемнення відбувається, коли сонячне проміння деякий час взагалі не потрапляє безпосередньо до його поверхні. Під час такого затемнення поверхня Місяця стає темно-червоною, але Місяць не зникає повністю.

Часткове затемнення настає, коли у тінь потрапляє лише частина Місяця. При такому типі затемнення, навіть в максимальній фазі, частина Місяця лишається в півтіні, і освітлюється прямими сонячними променями.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
291225
Теги: Місяць Новини Техно Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
сьогодні 09:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1663
Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
14 липня 22:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
1508
Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
10 липня 13:44 Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
1426
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5782
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
14495
Новини
Більше новин
Залиште відгук