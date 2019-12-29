Місячний календар на січень 2020

Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі.

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Вплив Місяця

Самопочуття, загальна активність організму людини, настрій – дуже сильно залежить від місячного ритму. Поява на небі молодого Місяця означає, що починається нова місячна фаза, а разом із нею починають рости наші сили. В цей час починається зниження спільної гравітації Сонця і Місяця. Саме цей період найбільш сприятливий для початку нових оздоровчих курсів.

Повний місяць. Сонце і Місяць по різні протилежні сторони від Землі, а тому їх вплив має взаємно протилежний вплив на організм. У повний Місяць в нашому організмі досягають піку всі фізіологічні процеси. Активність в повний місяць досягає найвищого рівня, тому для тих, хто схильний до нервових захворювань, повний місяць може виявитися кризовим періодом. Дуже легко втратити контроль над собою в повний місяць, агресія і дратівливість особливо зростають.

Фаза спадного Місяця характеризується поступовим наближенням Місяця і Сонця один до одного. А це означає, що життєва активність й енергія йдуть на спад, а відчуття припливу сил замінюється втомою. Період спадного Місяця ідеальний для розслаблюючих масажів, зняття спазмів, видалення бородавок та інших новоутворень.

Період темної ночі – це період, коли на нас найбільше впливає Місяць, хоча ми його не бачимо. Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх гравітаційний вплив сумується. Прийнято, що період темної ночі є сприятливим для очисних процедур і відмови від шкідливих звичок.

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