Місячний календар на січень 2020
Місячний календар на січень 2020-го року складають за спеціальними обчисленнями, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. У цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.
Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі.
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|1 січня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|2 січня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|3 січня
|Перша чверть
|9, 10 день
|4 січня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|5 січня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|6 січня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|7 січня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|8 січня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|9 січня
|Зростаючий місяць
|15, 16 день
|10 січня
|Повний місяць
|16, 17 день
|11 січня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|12 січня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|13 січня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|14 січня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|15 січня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|16 січня
|Спадаючий місяць
|22 день
|17 січня
|Третя чверть
|22, 23 день
|18 січня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|19 січня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|20 січня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|21 січня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|22 січня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|23 січня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|24 січня
|Спадаючий місяць
|29, 30 день
|25 січня
|Новий місяць
|30, 1, 2 день
|26 січня
|Зростаючий день
|2, 3 день
|27 січня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|28 січня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|29 січня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|30 січня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|31 січня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
Вплив Місяця
Самопочуття, загальна активність організму людини, настрій – дуже сильно залежить від місячного ритму. Поява на небі молодого Місяця означає, що починається нова місячна фаза, а разом із нею починають рости наші сили. В цей час починається зниження спільної гравітації Сонця і Місяця. Саме цей період найбільш сприятливий для початку нових оздоровчих курсів.
Повний місяць. Сонце і Місяць по різні протилежні сторони від Землі, а тому їх вплив має взаємно протилежний вплив на організм. У повний Місяць в нашому організмі досягають піку всі фізіологічні процеси. Активність в повний місяць досягає найвищого рівня, тому для тих, хто схильний до нервових захворювань, повний місяць може виявитися кризовим періодом. Дуже легко втратити контроль над собою в повний місяць, агресія і дратівливість особливо зростають.
Фаза спадного Місяця характеризується поступовим наближенням Місяця і Сонця один до одного. А це означає, що життєва активність й енергія йдуть на спад, а відчуття припливу сил замінюється втомою. Період спадного Місяця ідеальний для розслаблюючих масажів, зняття спазмів, видалення бородавок та інших новоутворень.
Період темної ночі – це період, коли на нас найбільше впливає Місяць, хоча ми його не бачимо. Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх гравітаційний вплив сумується. Прийнято, що період темної ночі є сприятливим для очисних процедур і відмови від шкідливих звичок.
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