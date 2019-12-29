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Місячний календар на січень 2020

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Місячний календар на січень 2020 / Рexels

Місячний календар на січень 2020-го року складають за спеціальними обчисленнями, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. У цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.

Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі.

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Місячний календар на січень
1 січня Зростаючий місяць 7, 8 день
2 січня Зростаючий місяць 8, 9 день
3 січня Перша чверть 9, 10 день
4 січня Зростаючий місяць  10, 11 день
5 січня Зростаючий місяць 11, 12 день
6 січня Зростаючий місяць 12, 13 день
7 січня Зростаючий місяць 13, 14 день
8 січня Зростаючий місяць 14, 15 день
9 січня Зростаючий місяць 15, 16 день
10 січня Повний місяць 16, 17 день
11 січня Спадаючий місяць 17, 18 день
12 січня Спадаючий місяць 18, 19 день
13 січня Спадаючий місяць 19, 20 день
14 січня Спадаючий місяць 20, 21 день
15 січня Спадаючий місяць 21, 22 день
16 січня Спадаючий місяць 22 день
17 січня Третя чверть 22, 23 день
18 січня Спадаючий місяць 23, 24 день
19 січня Спадаючий місяць 24, 25 день
20 січня Спадаючий місяць 25, 26 день
21 січня Спадаючий місяць 26, 27 день
22 січня Спадаючий місяць 27, 28 день
23 січня Спадаючий місяць 28, 29 день
24 січня Спадаючий місяць 29, 30 день
25 січня Новий місяць 30, 1, 2 день
26 січня Зростаючий день  2, 3 день
27 січня Зростаючий місяць 3, 4 день
28 січня Зростаючий місяць 4, 5 день
29 січня Зростаючий місяць 5, 6 день
30 січня Зростаючий місяць 6, 7 день
31 січня Зростаючий місяць 7, 8 день

Вплив Місяця

Самопочуття, загальна активність організму людини, настрій – дуже сильно залежить від місячного ритму. Поява на небі молодого Місяця означає, що починається нова місячна фаза, а разом із нею починають рости наші сили. В цей час починається зниження спільної гравітації Сонця і Місяця. Саме цей період найбільш сприятливий для початку нових оздоровчих курсів.

Повний місяць. Сонце і Місяць по різні протилежні сторони від Землі, а тому їх вплив має взаємно протилежний вплив на організм. У повний Місяць в нашому організмі досягають піку всі фізіологічні процеси. Активність в повний місяць досягає найвищого рівня, тому для тих, хто схильний до нервових захворювань, повний місяць може виявитися кризовим періодом. Дуже легко втратити контроль над собою в повний місяць, агресія і дратівливість особливо зростають. 

Фаза спадного Місяця характеризується поступовим наближенням Місяця і Сонця один до одного. А це означає, що життєва активність й енергія йдуть на спад, а відчуття припливу сил замінюється втомою. Період спадного Місяця ідеальний для розслаблюючих масажів, зняття спазмів, видалення бородавок та інших новоутворень.

Період темної ночі – це період, коли на нас найбільше впливає Місяць, хоча ми його не бачимо. Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх гравітаційний вплив сумується. Прийнято, що період темної ночі є сприятливим для очисних процедур і відмови від шкідливих звичок.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини LifeStyle Техно Космос Місяць
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