Місячний календар січень 2019

Місячний календар на січень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

Читайте також: Календар стрижок на січень 2019: важливі поради

Місячний календар на січень 1 січня Спадаючий місяць 24,25 день 2 січня Спадаючий місяць 25,26 день 3 січня Спадаючий місяць 26,27 день 4 січня Спадаючий місяць 28,29 день 5 січня Спадаючий місяць 29,1,2 день 6 січня Новий місяць 2,3 день 7 січня Зростаючий місяць 3,4 день 8 січня Зростаючий місяць 4,5 день 9 січня Зростаючий місяць 5,6 день 10 січня Зростаючий місяць 6,7 день 11 січня Зростаючий місяць 7,8 день 12 січня Зростаючий місяць 8,9 день 13 січня Зростаючий місяць 9,10 день 14 січня Перша чверть 10,11 день 15 січня Зростаючий місяць 11,12 день 16 січня Зростаючий місяць 12,13 день 17 січня Зростаючий місяць 13,14 день 18 січня Зростаючий місяць 14,15 день 19 січня Зростаючий місяць 15,16 день 20 січня Зростаючий місяць 16,17 день 21 січня Повний місяць 17,18 день 22 січня Спадаючий місяць 18,19 день 23 січня Спадаючий місяць 20,21 день 24 січня Спадаючий місяць 21 день 25 січня Спадаючий місяць 21,22 день 26 січня Спадаючий місяць 22,23 день 27 січня Спадаючий місяць 23,24 день 28 січня Третя чверть 24,25 день 29 січня Спадаючий місяць 25,26 день 30 січня Спадаючий місяць 25, 26 день 31 січня Спадаючий місяць 26 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це несприятливі дні для людини.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 24-30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Січень 2019 року складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю Місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що повний місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно