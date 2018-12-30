Місячний календар січень 2019
Місячний календар на січень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.
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|1 січня
|Спадаючий місяць
|24,25 день
|2 січня
|Спадаючий місяць
|25,26 день
|3 січня
|Спадаючий місяць
|26,27 день
|4 січня
|Спадаючий місяць
|28,29 день
|5 січня
|Спадаючий місяць
|29,1,2 день
|6 січня
|Новий місяць
|2,3 день
|7 січня
|Зростаючий місяць
|3,4 день
|8 січня
|Зростаючий місяць
|4,5 день
|9 січня
|Зростаючий місяць
|5,6 день
|10 січня
|Зростаючий місяць
|6,7 день
|11 січня
|Зростаючий місяць
|7,8 день
|12 січня
|Зростаючий місяць
|8,9 день
|13 січня
|Зростаючий місяць
|9,10 день
|14 січня
|Перша чверть
|10,11 день
|15 січня
|Зростаючий місяць
|11,12 день
|16 січня
|Зростаючий місяць
|12,13 день
|17 січня
|Зростаючий місяць
|13,14 день
|18 січня
|Зростаючий місяць
|14,15 день
|19 січня
|Зростаючий місяць
|15,16 день
|20 січня
|Зростаючий місяць
|16,17 день
|21 січня
|Повний місяць
|17,18 день
|22 січня
|Спадаючий місяць
|18,19 день
|23 січня
|Спадаючий місяць
|20,21 день
|24 січня
|Спадаючий місяць
|21 день
|25 січня
|Спадаючий місяць
|21,22 день
|26 січня
|Спадаючий місяць
|22,23 день
|27 січня
|Спадаючий місяць
|23,24 день
|28 січня
|Третя чверть
|24,25 день
|29 січня
|Спадаючий місяць
|25,26 день
|30 січня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|31 січня
|Спадаючий місяць
|26 день
Вплив Місяця
Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це несприятливі дні для людини.
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Січень 2019 року складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю Місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що повний місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.
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