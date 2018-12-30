Місячний календар січень 2019

131 Читать новость на русском
Місячний календар січень 2019
Місячний календар січень 2019 / Фото з відкритих джерел

Місячний календар на січень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

Читайте також: Календар стрижок на січень 2019: важливі поради

Місячний календар на січень
1 січня Спадаючий місяць 24,25 день
2 січня Спадаючий місяць 25,26 день
3 січня Спадаючий місяць 26,27 день
4 січня Спадаючий місяць 28,29 день
5 січня Спадаючий місяць 29,1,2 день
6 січня Новий місяць 2,3 день
7 січня Зростаючий місяць 3,4 день
8 січня Зростаючий місяць 4,5 день
9 січня Зростаючий місяць 5,6 день
10 січня Зростаючий місяць 6,7 день
11 січня Зростаючий місяць 7,8 день
12 січня Зростаючий місяць 8,9 день
13 січня Зростаючий місяць 9,10 день 
14 січня Перша чверть 10,11 день
15 січня Зростаючий місяць 11,12 день
16 січня Зростаючий місяць 12,13 день
17 січня Зростаючий місяць 13,14 день 
18 січня Зростаючий місяць 14,15 день
19 січня Зростаючий місяць 15,16 день
20 січня Зростаючий місяць 16,17 день
21 січня Повний місяць 17,18 день
22 січня Спадаючий місяць 18,19 день
23 січня Спадаючий місяць 20,21 день
24 січня Спадаючий місяць 21 день
25 січня Спадаючий місяць 21,22 день
26 січня Спадаючий місяць 22,23 день
27 січня Спадаючий місяць 23,24 день
28 січня Третя чверть 24,25 день
29 січня Спадаючий місяць 25,26 день
30 січня Спадаючий місяць 25, 26 день
31 січня Спадаючий місяць 26 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це несприятливі дні для людини.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 24-30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Січень 2019 року складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю Місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що повний місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно 

Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
сьогодні 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2600
Найочікуваніші ігри 2019 року
сьогодні 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1134
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
28 грудня 15:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1640
Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
27 грудня 17:05 Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
2072
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
1049
Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
24 грудня 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
1855
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук