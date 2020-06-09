Щороку смартфони стають красивішими, однак і більш вразливими. Попри обіцяну стійкість до ударів та захист, більшість смартфонів не витримують падіння з рук на землю.

Дехто й досі не може пережити сусідства з ключами в кишені. Чохли повинні були б допомагати, але вони не завжди рятують. Для людей, які потребують захищеного смартфона, існує окремий вид пристроїв. Сьогодні знайомимося з Sigma mobile X-treme PQ36.

Дизайн

На перший погляд може здатися, що Sigma mobile X-treme PQ36 вже в захисному чохлі. Та й вигляд у смартфона дещо незвичний: його кути зрізані та добре захищені. Це стосується всього корпусу, який захищений міцним пластиковим покриттям із гумовими вставками. Крім того, всередині корпусу використано титанову пластину для додаткового закріплення компонентів, що впевнено захищає смартфон від випадкових падінь.

Смартфон надійно лежить у руці і сценарій, за якого він випадково вислизає з рук, уявити собі важко, хоча падіння йому не страшні, й ви в цьому переконаєтесь.

До речі, корпус ґаджета виготовляли за допомогою технології подвійного лиття. Це робить Sigma mobile X-treme PQ36 стійким до падінь та забруднень.

Розміри смартфона – 160.8х76.9х15.3 мм, що перевищує розміри багатьох флагманів у чохлах, однак на зручність не впливає, а вага в 264 грами дозволяє впевнено тримати смартфон в руці.

Пристрій має цікаву особливість, яка безумовно буде корисною, якщо вам часто потрібно застосовувати певний додаток чи функцію. На лівій грані розташована механічна кнопка, яку можна довільно запрограмувати на запуск будь-якого додатка. До того ж, програмувати можна дві дії: натискання та утримання, тобто запрограмувати можна щонайменше два додатки.

Щоб телефон завжди був під рукою, його можна пристебнути на карабін чи тримач – для цього на корпусі передбачено спеціальне вушко.

Захист

Смартфон захищений за стандартом IP68/69, що дозволяє використовувати його в екстремальних умовах. Йому не страшна вода, а також удари та падіння, а на поверхні екрана можна нарізати ранковий салат або лимон до чаю, і це зовсім не жарт.

Дисплей смартфона захищений склом Asahi Glass Dragontrail. Воно стійке до подряпин та різноманітних пошкоджень. Із таким захистом сусідство з ключами від дверей чи від автомобіля смартфону від Sigma mobile абсолютно не страшне.

Крім того, X-treme PQ36 максимально захищений від потрапляння води, пилу та бруду всередину пристрою. Щоб хоч якось пошкодити цей смартфон, треба добряче постаратися, і навряд чи ваші перші спроби будуть успішними. Згідно до стандарту захисту IP69, смартфон Sigma mobile X-treme PQ36 витримує занурення на глибину до 1,5 м, до 30 хвилин.

Ґаджет від Sigma mobile є повністю водонепроникним і може працювати навіть зануреним у воду. Пристрою не завдасть шкоди й миття під високим тиском за високої температури.

Смартфон витримає випадкові купання в басейні чи фонтані та його сміливо брати з собою в душ – він гідно впорається з випробуванням стихією.

Після прогулянки ви навіть можете вимити X-treme PQ36 у воді з милом. Зараз ця особливість смартфону є особливо актуальною.

І вишенькою на торті є гарантія терміном на 18 місяців на пристрій, тому у випадку несправностей впродовж цього терміну телефон буде відремонтовано безкоштовно.

Автономність та стійкість до температур

Для такого монстра не пошкодували й якісної батареї. X-treme PQ36 отримав літій-полімерний акумулятор ємністю 5000 мАг. Варто наголосити на тому, що батарея стійка до перепадів температур, і телефон здатний справно працювати навіть при -20.

У змішаному режимі роботи виробник обіцяє до 4-х діб роботи акумулятора, а за активного використання смартфона в екранному режимі X-treme PQ36 здатний працювати 9 годин поспіль. До речі, завдяки спеціальній функції PumpExpress можна швидко зарядити смартфон за умови використання оригінальної зарядки та USB-кабеля.

Між іншим, за потреби Sigma mobile X-treme PQ36 можна використовувати як павербанк для зарядки інших пристроїв, завдяки наявності OTG, однак варто подбати про спеціальний кабель.

Камера

У смартфоні використано сенсор Sony IMX135. Камери з роздільною здатністю матриці 13 МП, що обладнана спалахом, автофокусом і стабілізацією зображення, достатньо для більшості потреб користувача. Також камера може розпізнавати обличчя, має режими панорамної та серійної зйомки та можливість налаштування балансу білого, експозиції та ISO.

До речі, для запуску камери та зйомки фото й відео ви можете налаштувати функціональну бічну кнопку. Застосовувати її зручно в будь-яких умовах, а особливо під водою, що властиво Sigma mobile X-treme PQ36.

Не будуть проблемою також селфі з рибками. Фронтальна камера з роздільною здатністю матриці 5 МП допоможе вразити друзів яскравими фото, розмалювавши Ваші сторінки в соцмережах у морські кольори.

Технічні характеристики

Смартфон Sigma mobile X-treme PQ36 працює на базі потужного процесора МТК6761 із тактовою частотою 2,0 ГГц, під керівництвом чистого Android 9.0 і з підтримкою Google Mobile Services. Це тішить, адже сторонні лаунчери не впливатимуть на роботу системи. Ґаджет оснащений 3 Гб оперативної пам’яті та 32 Гб вбудованої пам’яті, яку можна додатково розширити з допомогою карток micro-SD об’ємом до 128 ГБ. Загалом така начинка дозволяє смартфону Sigma mobile X-treme PQ36 працювати без проблем, виконуючи абсолютну більшість завдань, які виникають за використання такого пристрою у 2020 році.

Щодо комунікаційних можливостей смартфона, він працює в мережах 3/4G та має комбінований лоток, який дозволяє встановити 2 SIM-карти формату nanoSIM або 1 SIM-карту й 1 карту пам’яті.

Між іншим, пристрій обладнаний Wi-Fi модулем, який працює на частотах 2,4 ГГц та 5 ГГц і дає можливість використовувати смартфон в якості 4G модема. Якщо ви часто подорожуєте або активно користуєтеся навігацією, то у нагоді вам стане швидкий вбудований GPS модуль з підтримкою GPS / GLONASS / BEIDOU / A-GPS, який оперативно визначить місце, де ви перебуваєте та дозволить застосовувати різні високоточні навігаційні додатки.

Виробник завбачливо обладнав X-treme PQ36 NFC чипом, який дозволяє використовувати смартфон для безконтактної оплати, наприклад, в супермаркетах, та оплати проїзду в громадському транспорті будь-де у світі. Крім того, ви зможете здійснювати комунікацію та обмін даними між пристроями на коротких відстанях.

Звук

Розробники не оминули стороною таку важливу деталь смартфона як звук. А цим останнім часом все більше виробників нехтують. Sigma mobile X-treme PQ36 обладнаний аудіочипом NXP Smart PA, завдяки якому пристрій здатний чітко та якісно відтворювати звук із розмовного динаміка в людних місцях - на промисловому виробництві або на метушливих вулицях міста.

Зовнішній динамік також надійно захищений від проникнення вологи та достатньо гучний, а це дозволяє слухати музику чи переглядати відео просто в душі. Іноді це дуже доречно, якщо ви плануєте послухати черговий подкаст, блог чи навіть випуск новин, збираючись на роботу зранку.

Висновки

На ринку справді бракує добре захищених смартфонів, які застосовують сертифікацію IP68/69 не лише з маркетинговою метою, а за прямим призначенням. Sigma mobile, український виробник із 10-річним досвідом, представив справді якісний ґаджет, який відповідає усім своїм рекламним характеристикам. Окрім того, гарантія терміном в 18 місяців свідчить про те, що гучні заяви на сайті виробника – не пусті слова, і телефон справді працюватиме, забезпечуючи доступ до своїх функцій, незважаючи ні на що.

Захищений смартфон має бути готовий до екстремальних умов використання та забезпечити зв'язок користувачеві там, де з цим буде складно впоратися звичайним гаджетам. Sigma mobile X-treme PQ36 чудово все це вдається. Смартфон володіє чудовою автономністю й продуктивністю та здатний на все, чого можна вимагати від сучасного ґаджета.