В усьому світі 1 червня відзначають день захисту дітей. Компанія Google, як завжди, не оминає таких дат. Пошуковик підготував святковий дудл на якому зображена малеча, що граєтся різноманітними паперовими фігурами.

Цьогоріч Україна святкує День захисту дітей вже 22 рік поспіль, в той час, як в усьому світі святу вже понад 61 рік.

Цікаво Google привітав українців із Днем вишиванки яскравим дудлом

У перший літній день, який символізує турботу й опіку про дітей, на сторінці пошуковика з'явився ось такий дудл:



Дудл від Google для малюків

Цікаві факти про день захисту дітей

Свято символізує турботу про дітей та їх захист від соціальних, економічних, психологічних проблем, не залежно від їх походження, статусу, раси.

Засновано Міжнародний день захисту дітей в далекому 1949 році. Тоді у Парижі відбулася спеціальна сесія Міжнародної демократичної федерації жінок, на якій і було ухвалено рішення заснувати міжнародний День захисту дітей.

Уперше День захисту дітей відзначили вже наступного 1950 року відразу в 51 країні світу.

ООН підтримала святкування через 4 роки. В ті часи проблема виховання й опіки над дітьми була справді важливою, позаяк після завершення двох світових воєн багато дітей залишилися без батьків.

У 1989 році ООН представила Конвенцію з прав дитини.

Зараз ООН разом з багатьма міжнародними фондами й організаціями намагаються забезпечити базові потреби дітей в усьому світі. Оскільки кожен четвертий житель планети – дитина, такі заходи набувають особливої важливості.

В Україні День захисту дітей вперше відзначили у 1998 році. Відтоді перший день літа для дітей традиційно є святковим.

Важливо! Необхідно пам'ятати, що День захисту дітей – це не лише святкування для малечі. Дорослі повинні завжди усвідомлювати необхідність захисту прав дитини. Це конче необхідно для того, щоб діти росли здоровими та щасливими.