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LG та ZTE відмовились від участі в престижній виставці через коронавірус

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LG та ZTE відмовились від участі в MWC 2020 / Grip Agency

Епідемія коронавірусу може призвести до замороження бізнес-активності не лише в Китаї, але й за межами країни. Розповсюдження інфекції може негативно вплинути на відвідуваність виставки Mobile World Congress 2020 в Барселоні.

Хто відмовився від участі у виставці

Важливо: Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу

Відразу два великих виробника електроніки вже повідомили журналістам про пропуск відомого щорічного заходу. Відкриття виставки заплановано на 24 лютого, але компанії LG і ZTE вже відмовилися демонструвати свої досягнення в Іспанії.

Що хотіли показати компанії

Зокрема, очікувалося, що компанія ZTE представить 25 лютого флагманський смартфон Axon 10s Pro і навіть продемонструє власну 5G-інфраструктуру. Представники ж південнокорейського вендора повідомили, що переглянули плани відвідування Барселони через побоювань за здоров'я своїх співробітників.

Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині та з'явились повідомлення про інфікованих в Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.

Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 493 людини, загалом захворіли 24 597 людей (дані станом на день 5 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 942 людей одужали від коронавірусу.

Заходи безпеки на виставці

Компанія GSM Association, один з організаторів виставки, заявила, що прийме додаткові заходи для захисту відвідувачів:

  • збільшить число лікарів на заході
  • введе політику "без рукостискань" 
  • поміняє протокол передачі мікрофонів виступаючим.

Крім того, учасникам рекомендується бути готовими до карантину, коли це буде необхідно.

Раніше про закриття мережі роздрібних магазинів на території КНР оголосила компанія Xiaomi, а відомий галузевий аналітик Мін-Чі Куо передбачив падіння продажів нових iPhone через епідемію коронавірусу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Смартфони ZTE LG
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