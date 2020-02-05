LG та ZTE відмовились від участі в престижній виставці через коронавірус
Епідемія коронавірусу може призвести до замороження бізнес-активності не лише в Китаї, але й за межами країни. Розповсюдження інфекції може негативно вплинути на відвідуваність виставки Mobile World Congress 2020 в Барселоні.
Хто відмовився від участі у виставці
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Відразу два великих виробника електроніки вже повідомили журналістам про пропуск відомого щорічного заходу. Відкриття виставки заплановано на 24 лютого, але компанії LG і ZTE вже відмовилися демонструвати свої досягнення в Іспанії.
Що хотіли показати компанії
Зокрема, очікувалося, що компанія ZTE представить 25 лютого флагманський смартфон Axon 10s Pro і навіть продемонструє власну 5G-інфраструктуру. Представники ж південнокорейського вендора повідомили, що переглянули плани відвідування Барселони через побоювань за здоров'я своїх співробітників.
Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині та з'явились повідомлення про інфікованих в Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.
Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 493 людини, загалом захворіли 24 597 людей (дані станом на день 5 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 942 людей одужали від коронавірусу.
Заходи безпеки на виставці
Компанія GSM Association, один з організаторів виставки, заявила, що прийме додаткові заходи для захисту відвідувачів:
- збільшить число лікарів на заході
- введе політику "без рукостискань"
- поміняє протокол передачі мікрофонів виступаючим.
Крім того, учасникам рекомендується бути готовими до карантину, коли це буде необхідно.
Раніше про закриття мережі роздрібних магазинів на території КНР оголосила компанія Xiaomi, а відомий галузевий аналітик Мін-Чі Куо передбачив падіння продажів нових iPhone через епідемію коронавірусу.
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