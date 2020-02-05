LG та ZTE відмовились від участі в престижній виставці через коронавірус

Епідемія коронавірусу може призвести до замороження бізнес-активності не лише в Китаї, але й за межами країни. Розповсюдження інфекції може негативно вплинути на відвідуваність виставки Mobile World Congress 2020 в Барселоні.

Хто відмовився від участі у виставці

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Відразу два великих виробника електроніки вже повідомили журналістам про пропуск відомого щорічного заходу. Відкриття виставки заплановано на 24 лютого, але компанії LG і ZTE вже відмовилися демонструвати свої досягнення в Іспанії.

Що хотіли показати компанії

Зокрема, очікувалося, що компанія ZTE представить 25 лютого флагманський смартфон Axon 10s Pro і навіть продемонструє власну 5G-інфраструктуру. Представники ж південнокорейського вендора повідомили, що переглянули плани відвідування Барселони через побоювань за здоров'я своїх співробітників.

Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині та з'явились повідомлення про інфікованих в Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.



Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 493 людини, загалом захворіли 24 597 людей (дані станом на день 5 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 942 людей одужали від коронавірусу.

Заходи безпеки на виставці

Компанія GSM Association, один з організаторів виставки, заявила, що прийме додаткові заходи для захисту відвідувачів:

збільшить число лікарів на заході

введе політику "без рукостискань"

поміняє протокол передачі мікрофонів виступаючим.

Крім того, учасникам рекомендується бути готовими до карантину, коли це буде необхідно.

Раніше про закриття мережі роздрібних магазинів на території КНР оголосила компанія Xiaomi, а відомий галузевий аналітик Мін-Чі Куо передбачив падіння продажів нових iPhone через епідемію коронавірусу.

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