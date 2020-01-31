Мобільна версія Google Earth отримала "космічну" функцію

З ростом обчислювальної потужності смартфонів популярний мобільний додаток Google Earth продовжує отримувати нові можливості. Черговим нововведенням стала "космічна" функція, раніше доступна тільки власникам десктопів.

Особливості нової функції Google Earth Mobile

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Раніше користувачі смартфонів та планшетів бачили лише зображення Землі на чорному тлі при максимальному віддаленні земної кулі на екрані пристрою. Тепер же вони можуть побачити планету на тлі нашої галактики – знімки Чумацького шляху зроблені Європейською південною обсерваторією. Вид на зірки відповідає точці зору віртуального спостерігача, що розташований на відстані в 50 000 кілометрів над поверхнею Землі.

У команді Google Earth ми розуміємо, що люди бажають побачити зірки так само, як вони хочуть бачити планету Земля. Зараз Google Earth пропонує широкі панорамні види нашого зоряного Всесвіту, такі ж, які доступні для веб-інтерфейсу і програми Earth Pro для ПК вже протягом деякого часу,

– повідомляється в блозі Google.



Тепер замість чорного фону Земля зображатиметься на фоні рідної галактики

У Google наголосили, що додавання зоряного неба – частина проєкту з відтворення найбільш реалістичного виду планети.

"Реалізм важливий для нас. Ми хочемо, щоб люди, які використовують Google Earth, бачили нашу планету в контексті нашого місця у Всесвіті", – заявив один з розробників Джонатан Коен.

За даними Google, сервісом користується справді широке коло людей – від дослідників і урядових організацій до звичайних жителів планети, які просто люблять подорожувати у віртуальному просторі.

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