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Мобільний додаток YouTube отримав новий дизайн

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Мобільний додаток YouTube отримав новий дизайн / Unsplash

Розділ "Тренди" на головному екрані YouTube не раз ставав об’єктом критики користувачів. Випадковий натиск на іконку розділу часто призводив до виводу на екран сумнівного вмісту, який потім доводилося "розбачити". Однак Google частково виправила цю проблему.

Що змінилося

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Класичну іконку "В тренді" на панелі управління змінив значок "Навігатор". Під час натискання на нього відкривається відповідний розділ з категоріями "Музика", "Новини", "Ігри", "Кіно і серіали".

Якщо користувач як і раніше зацікавлений в перегляді розділу "В тренді", він може користуватися його можливостями і далі – відповідна кнопка збереглася у верхній частині головного екрану "Навігатора".

Новий дизайн YouTube – дивіться відео

Коли будуть доступні зміни

Оновлений інтерфейс вже доступний всім користувачам iOS та Android – у деяких користувачів він був доступний і раніше під час тестування функції, тепер же Google повністю перейшла на змінений дизайн мобільного додатка.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: YouTube Додатки Новини Техно Інтернет Техно
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