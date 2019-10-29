Всю Україну покриють швидкісним інтернетом: оператори підписали меморандум

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Київстар, Vodafone, lifecell – всю Україну покриють швидкісним інтернетом
Українські оператори підписали меморандум

Чотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з з Кабінетом міністрів спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України.

Підписання відбулось в рамках інвестиційного форуму, який відбувається у Маріуполі.

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У церемонії підписання взяли участь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, президент "Інтертелекому" Борис Акулов, директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone Україна" Ольга Дейнега, головний виконавчий директор ТОВ lifecell Ісмет Язиджі та президент "Київстару" Олександр Комаров.

Що передбачає меморандум? Головна мета меморандуму полягає у забезпеченні максимального покриття швидкісним інтернетом (покоління 4G і 5G) усієї території України.

"Я вірю, що з цього документа розпочнеться тотальна цифровізація країни. У кожному куточку України має бути доступний, якісний інтернет та зв'язок", – заявив Гончарук.

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Видання Liga.tech також оприлюднило текст цього меморандуму. Серед пунктів:

  • Забезпечення доступу до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телеком-мереж;
  • Запровадження технологічної нейтральності в діапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц і 2600 МГц;
  • Дослідження, що визначить рівень реального інтернет-покриття в Україні.

Коли запрацює? Згідно із планом, мобільні оператори отримають 4G ліцензії на отримані частоти у березні 2020 року. Після цього почнуть їхнє впровадження.

Всю Україну покриють швидкісним інтернетом: оператори підписали меморандум

Підписання меморандуму

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Теги: Техно Олексій Гончарук 4G Мережа Новини Техно Інтернет
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