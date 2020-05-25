У мобільному YouTube з'явиться вбудований пошук Google

Google регулярно розширює можливості відеохостингу YouTube. Якщо спочатку там були лише відео, то в якийсь момент автори отримали можливість публікувати у своїй стрічці звичайні зображення й текстові повідомлення. Тепер стало відомо про появу в мобільному додатку пошукової видачі Google.

Що змінилося

Користувачі Reddit почали повідомляти, що під час пошуку того чи іншого контенту в мобільному додатку YouTube для Android у видачі почали пропонуватися не лише ролики, але й посилання на відповідні статті в інтернеті.

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Якщо користувач раптом не знайшов потрібного відео, можна натисненням однієї кнопки виконати пошук в Google за вказаним запитом.

Відомо, що наразі нова функція доступна лише деяким користувачам. Ймовірно, Google поки ще тестує її на невеликій аудиторії.

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Нові правила YouTube

Нещодавно платформа оновила правила спільноти щодо поширення недостовірної медичної інформації про COVID-19 на відеохостингу.

Зрештою на платформі заборонили поширення неправдивої інформації щодо поширення, лікування та діагностики коронавірусу, заяви, що ставлять під сумнів існування COVID-19, контент щодо використання саморобних ліків та інших народних методів лікування, та інформацію щодо наявності “вакцини чи ліків проти коронавірусу”.