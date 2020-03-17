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Model Y відправили першим замовникам: кросовер Tesla надійшов у продаж випереджаючи графік

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Нова Tesla надійшла у продаж / The Verge

Попри пандемію коронавірусу, глава Tesla Ілон Маск дотримав дану на початку року обіцянку – компанія почала поставки кросовера під назвою Model Y раніше графіка. До цього модель мала офіційно надійти в продаж лише цієї осені. Виробник також опублікував ключові характеристики і вартість новинки в різних модифікаціях.

Tesla Model Y стала вже п'ятим серійним електрокаром компанії, запущеним у виробництво, зазначає The Verge

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Особливості Model Y

Компактний кросовер побудований на тій же платформі, що і седан Model 3, при цьому 75 відсотків деталей цих автомобілів ідентичні. Але є між моделями і ключові відмінності: новинка отримала кузов більшої висоти, можливість установки третього ряду сидінь для двох осіб і п'яті двері, що переходять в панорамний дах з великим люком.

Повнопривідна Model Y поставляється в двох конфігураціях: Long Range і Performance. Перша версія розганяється до 96,5 км/год за 4,8 секунди і може проїхати на одному повному заряді акумулятора до 508 кілометрів.

"Заряджена" модифікація розвиває аналогічну швидкість за 3,5 секунди, а її дальність ходу на одній "заправці" становить близько 506 кілометрів. Обидві версії можна доповнити такими опціями, як автопілот і розширений пакет допомоги водієві.

Відео до запуску продажів Tesla Model Y:

Ціна

Вартість Long Range стартує з позначки 52 990 доларів, версія Performance обійдеться покупцям в суму від 60 990 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Ілон Маск Tesla Електромобілі Новини Техно Ґаджети Техно
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