Молоді українці можуть отримати знижку на YouTube Premium: як підключити
Компанія Google запустила для українських студентів спеціальні тарифні плани для сервісів YouTube Premium і Music. Важливо, що підписка для студентів буде працювати у повному обсязі.
Так, YouTube Music забезпечує можливість слухати треки і дивитися кліпи, а також завантажувати їх для офлайн-прослуховування.
YouTube Premium включає в вартість Music. Крім того, з підпискою стає доступний ексклюзивний контент: серіали, документальні фільми та реаліті-проекти від зірок YouTube і телебачення.
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Скільки підписка коштує для студентів. Повна вартість YouTube Music становить 79 гривень. При цьому зі знижкою підписка коштує 39 гривень.
Вартість місяця користування YouTube Premium – 99 гривень. А для студентів ціна знижується до 59 гривень.
Як оформити знижку. Щоб оформити студентську підписку YouTube в Україні, потрібно, звичайно, бути студентом вузу, який схвалений сервісом SheerID. Це можна перевірити за посиланням. При цьому підтверджувати статус студента доведеться щорічно.
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