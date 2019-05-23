Молоді українці можуть отримати знижку на YouTube Premium: як підключити

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Знижка на YouTube Premium
Знижка на YouTube Premium / blog.phonehouse.es

Компанія Google запустила для українських студентів спеціальні тарифні плани для сервісів YouTube Premium і Music. Важливо, що підписка для студентів буде працювати у повному обсязі.

Так, YouTube Music забезпечує можливість слухати треки і дивитися кліпи, а також завантажувати їх для офлайн-прослуховування.

YouTube Premium включає в вартість Music. Крім того, з підпискою стає доступний ексклюзивний контент: серіали, документальні фільми та реаліті-проекти від зірок YouTube і телебачення.

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Скільки підписка коштує для студентів.  Повна вартість YouTube Music становить 79 гривень. При цьому зі знижкою підписка коштує 39 гривень.

Вартість місяця користування YouTube Premium – 99 гривень. А для студентів ціна знижується до 59 гривень.

Як оформити знижку. Щоб оформити студентську підписку YouTube в Україні, потрібно, звичайно, бути студентом вузу, який схвалений сервісом SheerID. Це можна перевірити за посиланням. При цьому підтверджувати статус студента доведеться щорічно.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно YouTube Google
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