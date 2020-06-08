Компанія Motorola розширила лінійку фірмових смартфонів випуском двох моделей початкового цінового сегменту. Особливостями новинок під назвами Moto G Fast і Moto E стали великі дисплеї, процесори Qualcomm Snapdragon і можливість розширення накопичувача до значного обсягу. Крім того, обидва пристрої відрізняються доступною ціною.

24 канал детально ознайомився з характеристиками й особливостями недорогих смартфонів від Motorola.

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Смартфон Moto G Fast

Апарат побудований на базі платформи Snapdragon 665, оснащений 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 512 ГБ за допомогою карти microSD. Діагональ IPS-дисплея новинки становить 6,4 дюйма при дозволі 1560х720 пікселів.



Moto G Fast

Місткість вбудованого акумулятора моделі – 4000 мАг з підтримкою зарядних пристроїв потужністю до 10 Вт. На тильній стороні пристрою розмістився блок основної камери, представлений трьома сенсорами з роздільною здатністю 16, 8 і 2 мегапікселі. Селфі-модуль, вписаний в "краплю" на дисплеї, отримав єдиний датчик на 8 Мп.

Смартфон Motorola Moto E

Це доступніша версія смартфона оснащена 6,2-дюймовим екраном Max Vision з дозволом 1560х720 пікселів. За продуктивність апарату відповідає процесор Snapdragon 632 за підтримки 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Передбачена і можливість розширення обсягу флеш-пам'яті за допомогою microSD.



Moto E

Смартфон отримав дві основних камери з датчиками на 13 і 2 Мп. Фронтальний модуль здатний знімати фотографії з дозволом 5 Мп. Вбудований акумулятор місткістю 3550 мАг підтримує зарядку з максимальною потужністю 5 Вт. Обидві новинки працюють під управлінням операційної системи Android 10.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola Moto G Fast | Moto E Дисплей IPS, 6,4 ", 1560х720 | 6,2", 1560х720 пікселів

IPS, 6,4 ", 1560х720 | 6,2", 1560х720 пікселів Оперативна пам'ять 3 ГБ | 2 ГБ

3 ГБ | 2 ГБ Вбудована пам'ять 32 ГБ, microSD до 512 ГБ

32 ГБ, microSD до 512 ГБ Основна камера 16 Мп (f/1.7)+8 Мп (118°, f/2.2)+2 Мп, (f/2.2, фокусування від 2 см) | 13 Мп (f/2.0)+2 Мп (f/2.2)

16 Мп (f/1.7)+8 Мп (118°, f/2.2)+2 Мп, (f/2.2, фокусування від 2 см) | 13 Мп (f/2.0)+2 Мп (f/2.2) Процесор Snapdragon 665 | Snapdragon 632

Snapdragon 665 | Snapdragon 632 Акумулятор 4000 мАг | 3550 мАг

4000 мАг | 3550 мАг Фронтальна камера 8 Мп (f / 2.0) | 5 Мп (f / 2.0)

8 Мп (f / 2.0) | 5 Мп (f / 2.0) Габарити161,87 х 75,7 х 9,05 мм | 159,77 х 76,56 х 8,65 мм. Вага: 189,4 г | 185 г

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Ціна

Вартість Motorola Moto G Fast, представленого в білому корпусі, становить 200 доларів (5 333 гривні). Більш доступний Moto E в синьому колірному виконанні обійдеться покупцям в 150 доларів (3 999 гривень). Обидва пристрої надійдуть у продаж 12 червня.