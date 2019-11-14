Motorola RAZR 2019: компанія перевипустила свою легендарну модель телефону

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Motorola RAZR 2019 – дата виходу, ціна, характеристики
Motorola RAZR / amp.cnn.com

Компанія Motorola не часто дивує користувачів новими моделями пристроїв. Тож, поки виробник працює над свіжими ідеями (ми на це сподіваємось), нам ще раз представили свою культову модель Motorola RAZR.

Як передає amp.cnn.com, оновлена версія RAZR зберегла класичний дизайн розкладного телефону. Але треба віддати належне, складний смартфон, яким зараз є Motorola RAZR 2019, виглядає доволі свіжо і цікаво у наш час.

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Що нового? Новинка отримала новий шарнір, який Motorola називає "Flex View". Пристрій має 6,6-дюймовий OLED-дисплей із співвідношенням сторін 21: 9.

Motorola RAZR 2019

Виглядає Motorola RAZR 2019 цікаво

Додатковий дисплей також отримав OLED-панель. Однак, його діагональ менша – на 2,7 дюйма з співвідношенням 4: 3. На ньому відображається час і повідомлення.

Пристрій складається зверху вниз, як класична жабка. До прикладу, Galaxy Fold, який теж є складним смартфоном, закривається зліва направо або справа наліво. Також Motorola розробила дисплей з рухомою металевою опорою, що має додати пристрою міцності.

Motorola RAZR 2019

Motorola RAZR 2019 отримав два повноцінних екрани 

Серцем нового пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 710 у парі із 6 ГБ вбудованої та 128 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має лише один модуль – з роздільною здатністю 16 Мп. Фронтальна камера має 5 Мп. Ємність батареї складає 2510 мАг.

Ціна. Нову версію Motorola RAZR оцінили у 1 499 доларів (37 500 гривень). Він надійде у продаж у січні 2020 року.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Motorola
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